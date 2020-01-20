ASO Başkanı Nurettin Özdebir: "KDV'nin yükü tamamen üreticinin sırtında" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ASO Başkanı Nurettin Özdebir: 'KDV'nin yükü tamamen üreticinin sırtında' - Son Dakika Ekonomi

ASO Başkanı Nurettin Özdebir: "KDV'nin yükü tamamen üreticinin sırtında"

6 saat önce

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'de piyasa düzeninden kaynaklı olarak katma değer vergisi (KDV) yükünün tamamen üreticinin sırtında olduğunu belirterek, "Bunu ABD'deki gibi satış vergisi haline getirmek gerekiyor.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir:

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'de piyasa düzeninden kaynaklı olarak katma değer vergisi (KDV) yükünün tamamen üreticinin sırtında olduğunu belirterek, "Bunu ABD'deki gibi satış vergisi haline getirmek gerekiyor." dedi.

Özdebir, AA muhabirine, KDV mükellefinin üretici değil, tüketiciler olduğunu ifade ederek, sanayi işletmelerinin ham madde olarak yarı mamul girdilere ihtiyaç duyduklarını, bunların da söz konusu ürünleri ithal edenlerden veya üretenlerden satın alındığını söyledi.

Bu durumda sanayi işletmelerinin mükellefi olmadığı KDV'yi peşin ödeyerek nihai satıcıya verdiğini anlatan Özdebir, "Piyasa düzenimiz nedeniyle KDV'nin yükü tamamen üreticinin sırtında. Bunu ABD'deki gibi satış vergisi haline getirmek, aradaki KDV'leri kaldırmak gerekiyor." diye konuştu.

"Uygulama sadece Türkiye ve Çin'de var"

Mevcut piyasa düzeninde KDV'nin imalatçı için "üretmeme vergisi" haline dönüştüğünü dile getiren Özdebir, "KDV'nin nihai sorumlusu tüketici değil mi? Üreticinin sırtında kalıyor. İmalatçıya vergi tahsildarlığı yaptırılmamalı. Dünyada 196 ülke var ama bu uygulama Türkiye ve Çin'de bulunuyor." ifadesini kullandı.

Özdebir, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde stokta kalan ve satılmayan malların KDV'lerinin belli aralıklarla mahsuplaştırıldığını anlatarak, bu sürenin kimi ülkelerde 1 ay, bazılarındaysa 3 ay olduğunu kaydetti.

Böylece imalatçının sırtında herhangi bir yük bırakılmadığını belirten Özdebir, "(Türkiye'de) Bu arada bir firma yolsuzluk yaptıysa vergi dairesi 'Şu firmanın sende faturası var.' diyor. Böylece imalatçı için ciddi yük ve finansman problemi yaratan bir durum ortaya çıkıyor. Ülkemizde en kıt şey parayken ben, mükellefi olmadığım vergiyi tahsil etmekle sorumlu tutuluyorum." dedi.

Ankara Sanayi Odası, Nurettin Özdebir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yaşam koçu üzerindeki kötü enerjileri temizleme vaadiyle 6 bin dolarını aldı, gözünü hastanede açtı
Türkiye genelinde acil 41 bin eleman aranıyor Somali, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları için Türkiye'ye ortaklık teklifinde bulundu DEİK Türkiye-Norveç İş Konseyi Başkanı Mehmet Selahattin Ünlü'den 500 milyar dolarlık ihracat hedefi vurgusu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 17:00:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ASO Başkanı Nurettin Özdebir: "KDV'nin yükü tamamen üreticinin sırtında" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]