ASO Başkanı Özdebir AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ASO Başkanı Özdebir AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

ASO Başkanı Özdebir AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

ASO Başkanı Özdebir AA'nın

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Özdebir, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Özdebir, haber kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'nin "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı" fotoğrafını tercih ederek, "Mescid-i Aksa İslam dünyası için sembol olması gereken bir yer. Orada yüz binlerce insan zulüm altında esir hayatı yaşıyor ve İsrail'in kural tanımaz işkencelerine maruz kalıyorlar." dedi.

Yaşam kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun "Kirpi yavrusu" fotoğrafına oy veren Özdebir, kirpi bile olsa her canlı yavrusunun güzel ve insanların şefkatine muhtaç olduğunu söyledi.

Özdebir, spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçerek, " Barış Pınarı Harekatı'na destek için futbol kariyerlerini bile riske atarak selam verdiklerinden dolayı oyum millilere." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:56 Kaynak: AA
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