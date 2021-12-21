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ASO Başkanı Özdebir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

ASO Başkanı Özdebir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

21.12.2021 09:03
ASO Başkanı Özdebir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Özdebir, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde en beğendiği fotoğrafları seçti.

Haber kategorisindeki tercihini Mohammed Hamoud'un "Aç kalan minik yürekler" adlı fotoğrafından yana kullanan Özdebir, bu tercihinin gerekçesini şöyle açıkladı:

"İnsanların hırslarının özellikle çocuklara ve savunmasız kişilere ne kadar zarar verdiğini, birtakım insanların menfaatleri için hem insanları hem çocukları hem de doğayı nasıl katlettiğini gösteren gerçekten içler acısı bir görüntü. Bunun için seçtim. Özellikle haber kategorisindeki fotoğraflar beni çok etkiledi ve içimi acıttı. Medeni dediğimiz ülkeler, medeniyetlerini sürdürebilmek için, kendi hırsları için dünyanın neresine el attılarsa oraya bir sefalet çökmüş. Bu anlamda medeni dediğimiz bu ülkelerin aslında kimlerin kanlarıyla ayakta durduğunu tekrar düşünmemiz lazım."

Özdebir, yaşam kategorisinde oyunu Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunayın güzelliği" fotoğrafına vererek, karenin çok anlamlı ve güzel olduğunu söyledi.

Ankara Kalesi'nin üzerinde dolunay ve ay yıldızlı Türk bayrağının adeta bir simge gibi durduğunu belirten Özdebir, "Ben ASO Başkanı'yım. Bir tane Ankara fotoğrafı mutlaka seçmem gerekirdi. Doğukan Bey'i tebrik ediyorum. Hem fotoğraf sanatı hem kompozisyon olarak çok güzel bir resim." dedi.

"İnşallah Hakkari'den şampiyonlar da çıkarırız"

Spor kategorisinde ise oyunu Sıraç Karadeniz'in "Yerel kayakçılar" isimli fotoğrafından yana kullanan Özdebir, şunları kaydetti:

"Bir zamanlar Hakkari kış geldiğinde 'beyaz barış' denilen kar yüzünden insanların sokağa çıkamadığı bir yerdi. Gençler arasında da teröre yönelim oldukça yüksek sayıdaydı. Şimdi gelinen durumda, dar imkanlarıyla oradaki ağaçlardan kendi yaptıkları kayaklarla bu sporu yapmaya çalışıyorlar. Aslında doğa kayak sporu için de çok müsait. İnşallah oradan şampiyonlar da çıkarırız. Bu ülkenin nereden nereye geldiğini gösteriyor. Hakkari'nin bir zamanlar terörün membası olan bir yerde gençlerin kendilerine başka meşgaleler bulması beni çok etkiledi. Onun için bu fotoğrafı seçtim."

Ankara Sanayi Odası, Nurettin Özdebir, ASO Başkanı, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ASO Başkanı Özdebir, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ASO Başkanı Özdebir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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