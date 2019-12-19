ASO Başkanı Özdebir: "Ar-Ge ve inovasyonda daha çok yolumuz var" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ASO Başkanı Özdebir: 'Ar-Ge ve inovasyonda daha çok yolumuz var' - Son Dakika Ekonomi

ASO Başkanı Özdebir: "Ar-Ge ve inovasyonda daha çok yolumuz var"

6 saat önce

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Ar-Ge desteklerinin gayrisafi milli hasılaya oranının yüzde 1'i geçtiğini belirterek, "Bunu fazlasıyla aşmamız lazım çünkü Ar-Ge ve inovasyonda daha gitmemiz gereken çok yolumuz var." ifadesini kullandı.

ASO Başkanı Özdebir:

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Ar-Ge desteklerinin gayrisafi milli hasılaya oranının yüzde 1'i geçtiğini belirterek, "Bunu fazlasıyla aşmamız lazım çünkü Ar-Ge ve inovasyonda daha gitmemiz gereken çok yolumuz var." ifadesini kullandı.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın Ar-Ge, İnovasyon ve Dijital Sanayi İhtisas Komisyonunca Ar-Ge ve inovasyon destekleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Özdebir, toplantıda yaptığı konuşmada, 2008 krizinden sonra ülkelerin korumacı tedbirler alarak kendi sanayilerini ve ekonomilerini daha canlı tutabilmek için çaba gösterdiklerini, dünyada rekabet şartlarının ağırlaştığını bildirdi.

Bu rekabet şartlarında var olabilmek için dünyanın iki gruba ayrıldığına dikkati çeken Özdebir, şunları kaydetti:

"Birincisi katma değeri son derece düşük işleri, hizmetleri üretecek olanlar, diğeri ise teknolojide liderlik yapacak, masanın üzerindeki tüm gelirleri toplayacak ülkeler. Maalesef birtakım ülkeler Türkiye'yi ilk söylediğim grupta görmek istiyorlar. Ar-Ge desteklerinin gayrisafi milli hasılaya oranı yüzde 1'i geçti. Bunu fazlasıyla aşmamız lazım çünkü Ar-Ge ve inovasyonda daha gitmemiz gereken çok yolumuz var."

Toplantıya, İnovasyon ve Dijital Sanayi İhtisas Komisyonu ve Meclis Üyesi Oğuz Yılmaz, Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Arıkan ile TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Uzmanı Burcu Koç Haskılıç da katıldı.

Ankara Sanayi Odası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:36 Kaynak: AA
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