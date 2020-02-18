ASO Başkanı Özdebir:

Ankara Sanayi Odası Başkanı (ASO) Nurettin Özdebir, "Artık insanları değerlendirirken ne bildiğine değil, bildikleri ile neler yapabildiklerine bakılıyor" dedi.



TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu ve Ankara Kalkınma Ajansı işbirliğinde, düzenlenen Aktaş Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ve Abidinpaşa Mesleki Teknik Anadolu Liselerinden oluşan öğrencilere "Kendi Yolunun Lideri Olmak" konulu bir kariyer programı düzenlendi.



Programın açılışında konuşan ve öğrencilere bazı tavsiyelerde bulunan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, bilginin çok hızlı üretilip ve çok hızlı tüketildiğini belirterek, "Artık çeşitli iletişim teknikleriyle bilgiye ulaşmak çok kolay. İnternette aradığınız her şey önünüze geliyor. Nasıl ki ülkeler arasında rekabet varsa, sizlerin de dünyadaki diğer akranlarınızla aranızda çok ciddi bir rekabet var. Onun içindir ki ne bildiğiniz değil, bildiğinizle ne yaptığınız önemli. Artık insanları değerlendirirken ne bildiğine değil, bildikleri ile neler yapabildiklerine bakılıyor" dedi.



Bu ülkenin en büyük zenginliğinin gençler olduğunu belirten Özdebir, "Sizler doğru yönlendirilirseniz gelecek daha güzel şekillenir. Sizler toplumun neye ihtiyacı olduğunu çok iyi bilmelisiniz. Dünyadaki rekabet artık buna göre şekilleniyor" ifadelerini kullandı.



Teknolojideki hızlı gelişim ve dönüşüm ile iş dünyasındaki insan gücünün yerini robotik sistemler ve yapay zekanın alacağını belirten Özdebir, "Önümüzdeki 10 yıl içinde niteliği ve mesleği olmayan 8 milyon kişi işsiz kalacak. Bu insanların kendisini geliştirmesi gerekiyor. Meslek sahibi ve niteliği olan kişilerinin de edindiği bilgiyle, becerisiyle kendini geliştirmesi gerekiyor. Sizler bu ortamda avantajlı ve çok şanslısınız. Günümüz teknolojisine uygun çok önemli ve değerli eğitimler alarak geleceğe hazırlanıyorsunuz. Mesleğinizi sevin ve mesleğinizde en iyi olmaya gayret gösterin" diye konuştu.



TOBB Ankara KGK İcra Komitesi Başkanı Belma Yılmazyiğit ise öğrencilere kariyer planlamaları konusunda bazı tavsiyelerde bulundu. Yılmazyiğit, "Sizlere verebileceğim en büyük nasihat, amacınızın olması ve o amacınız doğrultusunda ilerlemenizdir. Yaşlandığınızda "ben kimim, beni nasıl tanıyorlar" diye kendinizi tarif edebilmek ve bu sorunun içini doldurabilmek, iyi bir mimardım, iyi bir evlattım, iyi bir anneydim, iyi bir isim bıraktım diyebilmektir. Gençken hedeflerinizi ortaya koymalı ve ona göre yaşamalısınız. Nasıl hatırlanmak istiyorsanız, öyle yaşayacaksınız. Ben hala yeni bir şeyler öğrenmeye, öğrendiklerimi aktarmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.



Açılış konuşmalarından sonra Elmed A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Sinan Kabakcı, OSEP 2011 Mezunu ve Ustabaşı Ahmet Yurduseven, OSEP Mezunu, Elektrik Elektronik Mühendisi Mehmet Çağrı Kayacı, Sasan Sağlık A.Ş., Koordinatör ve Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Şan ve OSEP 2016 Mezunu, Montaj Ustası Ogün Aysoy başarı hikayelerini anlattı.



Ardından 5N1K Akademi, Genel Müdürü Yasemen Çalışkan "Kendi Yolunun Lideri Olmak" ve Hidromek A.Ş., İnsan Kaynakları Müdürü Eliz Sahillioğlu "Başarıya Giden Yolda Fark Oluşturmak" konulu sunum gerçekleştirdiler.



ASO Sürekli Eğitim Merkezinde düzenlenen programa ASO Başkanı Nurettin Özdebir, TOBB Ankara KGK İcra Komitesi Başkanı Belma Yılmazyiğit, ASO Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Dinçer, 5N1K Akademi, Genel Müdürü Yasemen Çalışkan, Hidromek A.Ş., İnsan Kaynakları Müdürü Eliz Sahillioğlu, Elmed A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Sinan Kabakcı ve çok sayıda meslek lisesi öğrencileri katıldı. - ANKARA