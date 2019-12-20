ASO Başkanı Özdebir'den öğrencilere

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, gençlere girişimci olmaları çağrısında bulundu.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Özdebir, Gazi Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Kariyer ve Sanayi Günleri" etkinliğine katıldı.

Özdebir, etkinlikteki konuşmasında, bilgiye erişimin kolaylaşmasıyla öneminin azaldığına dikkati çekerek, "bilgiyi değere dönüştürmenin" fark yaratacağını vurguladı.

Ülkenin geleceği için gençlerin girişimciliğe yönlendirilmesi gerektiğini belirten Özdebir, "Sizlerden sanayici ya da bilim adamı olarak ülkemize değer katabilecek girişimcilik faaliyetlerinde bulunmanızı istiyoruz. Bunun için iyi yetişmeli, beceri sahibi olmalı ve edindiğiniz bilgiyi beceriyle birleştirmeniz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

ASO Genel Sekreteri Yavuz Cabbar da sanayi ve üretim olamadan bağımsızlık ve kalkınmanın olamayacağına işaret ederek, öğrencilere hayatlarında bir defa bile olsa mutlaka ticarete atılmalarını tavsiye etti.

Öğrencilerden girişimciliği denemelerini isteyen Cabbar, "Üniversitelerimiz pratiğe doğru eğitim verdikleri için bilginin yanında beceri de kazanıyorsunuz. O yüzden mutlaka meraklı olduğunuz bir alanda girişimci olun. Çünkü bir ülkenin kalkınması ve gelişmesi için girişimci gençlere ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.