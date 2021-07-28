ASO Başkanı Özdebir'den "üretim ekonomisi" vurgusu Açıklaması

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, ülkeye yabancı sermaye çekebilmek için Türk lirasına güvenin artırılması gerektiğini belirterek, "Kısa dönemde bu politika tercihiyle sağlanacak iyileşme ile orta ve uzun vadeli politikalar ortaya koyup, geçmişten de ders alarak üretim ekonomisine ivedilikle geçmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre Oda'nın temmuz ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Burada konuşan Özdebir, ülke olarak üreten bir ekonomiye dönülmesi ve bunun için orta ve uzun vadeli plan ve programların yapılması gerektiğini vurguladı.

Bu kapsamda kısa vadede yabancı sermaye ihtiyacına da değinen Özdebir, mevcut yüksek faize rağmen yeteri miktarda yabancı sermayenin ülkeye çekilemediğini belirtti.

Özdebir, Türk varlıklarına karşı ilginin artmasının tek yolunun Türk lirasına güven kazandırmaktan geçtiğini vurgulayarak, "Türk lirasına güven algısını oluşturacak ortam ve politikaların ivedi bir şekilde devreye girmesi gerekiyor. Kısa dönemde bu politika tercihiyle sağlanacak iyileşme ile orta ve uzun vadeli politikalar ortaya koyup, geçmişten de ders alarak üretim ekonomisine ivedilikle geçmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu süreçte etkin ve efektif para ve maliye politikası uygulamalarının önemine de işaret eden Özdebir, son dönemde uygulamaya konulan para politikalarının reel sektörden bağımsız düşünülmemesi gerektiğini ifade etti.

Özdebir, para politikası tercihlerinin, yüksek oynaklık dönemlerinde ileri vadelerde enflasyonun seyrinin öngörülmesinde önemli bir gösterge olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Artan maliyetler karşısında reel sektörün girdi maliyetlerinin azaltılması, fiyatlandırma politikasının öngörülebilirliği, yatırım ve üretim aşamalarının planlanması ve enflasyon beklentisinin kontrol altına alınması ile mümkün olmaktadır. Bu sebeple, Merkez Bankası para politikası kararlarını alırken orta ve uzun dönemli perspektifle, maliye politikası ile destekli, fiyat istikrarı ile sürdürülebilir büyümeyi devam ettireceği bir anlayışı benimsemelidir."

Ekonominin, genele yayılan maliyet çekişli bir enflasyon ile karşı karşıya olduğunu vurgulayan Özdebir, kur, küresel emtia, elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki yükselişin, gelecek aylarda enflasyonun artabileceğini gösterdiğini ifade etti.

Gümrük Birliği'nin modernizasyonu

Verilerin yılın ikinci çeyreğinde yüksek bir büyüme rakamına işaret ettiğini belirten Özdebir, Gümrük Birliği'nin önemine dikkati çekti. Özdebir, Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve bu çerçevede yürütülen müzakerelerinin, ülkenin halihazırda en büyük ticaret partneri olan AB ile ticaret ve yatırım potansiyelini artırması ve mevcut birtakım pürüzlerin giderilebilmesi açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.