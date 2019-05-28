ASO Başkanı Özdebir, ekonomiyi değerlendirecek
6 dakika önce
Ankara Sanayi Odası (ASO) Mayıs ayı meclis toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
Ankara Sanayi Odası
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:36 Kaynak: İHA
(ASO) Mayıs ayı meclis toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
Ankara Sanayi Odası'nda 29 Mayıs Çarşamba
günü sabah saat 09.45'te, ASO Başkanı Nurettin Özdebir
, Mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda Özdebir'in genel bir ekonomi değerlendirmesi yapması bekleniyor. - ANKARA
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