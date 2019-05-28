Son Dakika Haberleri: ASO Başkanı Özdebir, ekonomiyi değerlendirecek
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ASO Başkanı Özdebir, ekonomiyi değerlendirecek

6 dakika önce

Ankara Sanayi Odası (ASO) Mayıs ayı meclis toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

ASO Başkanı Özdebir, ekonomiyi değerlendirecek, System.String[]
Ankara Sanayi Odası (ASO) Mayıs ayı meclis toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Ankara Sanayi Odası'nda 29 Mayıs Çarşamba günü sabah saat 09.45'te, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Mayıs ayı meclis toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda Özdebir'in genel bir ekonomi değerlendirmesi yapması bekleniyor. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:36 Kaynak: İHA
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