Son Dakika Haberleri: ASO Başkanı Özdebir: "Kalıcı büyüme için yatırımları teşvik eden reformlara öncelik verilmeli"
Son Dakika Ekonomi ASO Başkanı Özdebir: 'Kalıcı büyüme için yatırımları teşvik eden reformlara öncelik verilmeli' - Son Dakika Ekonomi

ASO Başkanı Özdebir: "Kalıcı büyüme için yatırımları teşvik eden reformlara öncelik verilmeli"

6 saat önce

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "2019 yılının 3'üncü çeyreğindeki yüzde 0,9'luk büyüme, beklentiler doğrultusunda gerçekleşmiş oldu.

ASO Başkanı Özdebir:

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "2019 yılının 3'üncü çeyreğindeki yüzde 0,9'luk büyüme, beklentiler doğrultusunda gerçekleşmiş oldu. Büyümenin detaylarına bakıldığında, kamu yatırımlarında artış devam ederken, gayri safi sabit sermaye oluşumu yüzde 12,6 ile 5 çeyrektir düşmeye devam ediyor. Ekonomi politika yapıcılarının hedefi yatırımları teşvik eden reformlara öncelik vermesi gerekir" dedi.


Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, 2019 yılının 3'üncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Özdebir, "2019 yılının 3'üncü çeyreğindeki yüzde 0,9'luk büyüme, beklentiler doğrultusunda gerçekleşmiş oldu. Büyümenin öncü göstergeleri olan, sanayi üretimi, perakende satış endeksi, kapasite kullanım oranı ve kredi büyüme hızındaki artışlar üçüncü çeyrekte pozitif bir büyümenin olacağına işaret ediyordu. Açıklanan pozitif büyüme ile Türkiye ekonomisi resesyondan çıkmış oldu. Bundan sonraki süreçte önemli olan büyümenin sürdürülebilir olmasıdır.


Büyümenin detaylarına bakıldığında, kamu yatırımlarında artış devam ederken, gayri safi sabit sermaye oluşumu yüzde 12,6 ile 5 çeyrektir düşmeye devam ediyor. Yatırım azalışı, büyümeyi önemli ölçüde aşağıya çeken bir unsur, faiz düşüşü ve kurdaki istikrarın yatırımlara yansımaması önemli bir faktör. Kalıcı bir büyüme ve büyümede toparlanma için gayri safi sabit sermaye oluşumunun pozitife dönmesi gerekiyor. Ekonomi politika yapıcılarının hedefi yatırımları teşvik eden reformlara öncelik vermesi gerekir" ifadelerini kullandı.


ASO Başkanı Nurettin Özdebir, açıklamasına şu şekilde devam etti:


"Diğer taraftan, hane halkı ve kamu tüketimi büyümeye katkı sağlarken; iç talep çok güçlü gelmediği gibi dış talep de zayıflamaya devam ediyor. Kamu harcamalarındaki artış büyümeyi destekleyerek çarpan etkisiyle tüketim harcamaları ve yatırımları arttırıyor. Ancak kamunun bu rolden vazgeçerek, ekonominin kendi dinamizmi ile büyüme trendine girmesi, ekonomiyi daha sağlıklı bir büyüme patikasına sokacaktır.


Üç çeyrek sonra sanayi sektörünün yüzde 1,6, imalat sanayinin ise yüzde 1,4 ile pozitife dönmesi önemli. Makine ve teçhizat yatırımlarında ise 5 çeyrektir daralma devam ediyor, söz konusu yatırımlar önümüzdeki dönemde üretim açısından dikkat edilmesi gereken bir faktör. Sağlıklı büyüme, üretim odaklı, yüksek katma değer oluşturan ve ithalata bağımlı olmayan bir üretim modeli ile gerçekleşir. Sürdürülebilir bir enflasyon ve faiz düzeyinde Türkiye ekonomisine olan güvenin tesis edilmesi; potansiyele yakın büyümeye ulaşmada çok önemli bir katkı sağlayacaktır." - ANKARA

Ankara Sanayi Odası, Nurettin Özdebir, Ekonomi, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:39 Kaynak: İHA
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