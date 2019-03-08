Aso Başkanı Özdebir: "Nükleer Enerjide Firmalara Ciddi İş Fırsatı Var"
23 dakika önce
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının ardından piyasaların da harekete geçeceğini söyledi. Bir grup gazeteciyle bir araya gelerek soruları yanıtlayan Özdebir, Türkiye’de üç nükleer santral planlandığını anımsattı. Özdebir, “Firmalarımızın içinde yavaş yavaş iş alanlar da var. Hem Rosatom’dan hem Türkiye’nin dışındaki başka nükleer tesislerle ilgili iş alan firmalarımız var. Hem […]The post ASO Başkanı Özdebir: “Nükleer enerjide firmalara ciddi iş fırsatı var” appeared first on Enerji Enstitüsü.
Ankara Sanayi Odası
(ASO) Başkanı Nurettin Özdebir
, seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının ardından piyasaların da harekete geçeceğini söyledi.
Bir grup gazeteciyle bir araya gelerek soruları yanıtlayan Özdebir, Türkiye
'de üç nükleer santral planlandığını anımsattı. Özdebir, "Firmalarımızın içinde yavaş yavaş iş alanlar da var. Hem Rosatom'dan hem Türkiye'nin dışındaki başka nükleer tesislerle ilgili iş alan firmalarımız var. Hem yurtiçinde hem yurtdışında firmalarımıza ciddi anlamda iş çıkabilme ihtimali var. Bunun için firmalarımızı eğitmeye çalışıyoruz" dedi.
Özdebir, istihdam teşvikine ilişkin de şöyle konuştu: "Ürününü satabilen için son derece son derece cazip bir teşvik. İstihdam yüklerinin ortadan kaldırılmış olması 1 yıl süreyle, 3 ay süreyle maaşın belirli bir kısmının devlet tarafından karşılanıyor olması son derece güzel. Bunun yanında başka teşvikler de var. Bütün bunların olabilmesi için piyasaların hareket etmesi lazım" dedi.
The post ASO Başkanı Özdebir: "Nükleer enerjide firmalara ciddi iş fırsatı var"
appeared first on Enerji Enstitüsü
.
Son Dakika
» Sektörel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:10
Bursasporlu Sakho: Beşiktaş'ın İlgisi Vardı, Başkanıyla Bir Araya Gelmiştik
Sakarya'nın İhracatı 53 İlin İhracatını Geride Bıraktı
Muz Kabuğundan Enerji Üretti, Yılın Kadını Oldu
Bakan Pekcan: Hal Yasası'nda Çalışmalar Bitti