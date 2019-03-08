Son Dakika Haberleri: Aso Başkanı Özdebir: "Nükleer Enerjide Firmalara Ciddi İş Fırsatı Var"

Aso Başkanı Özdebir: "Nükleer Enerjide Firmalara Ciddi İş Fırsatı Var"

23 dakika önce

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının ardından piyasaların da harekete geçeceğini söyledi. Bir grup gazeteciyle bir araya gelerek soruları yanıtlayan Özdebir, Türkiye’de üç nükleer santral planlandığını anımsattı. Özdebir, “Firmalarımızın içinde yavaş yavaş iş alanlar da var. Hem Rosatom’dan hem Türkiye’nin dışındaki başka nükleer tesislerle ilgili iş alan firmalarımız var. Hem […]The post ASO Başkanı Özdebir: “Nükleer enerjide firmalara ciddi iş fırsatı var” appeared first on Enerji Enstitüsü.

Aso Başkanı Özdebir:
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının ardından piyasaların da harekete geçeceğini söyledi.

Bir grup gazeteciyle bir araya gelerek soruları yanıtlayan Özdebir, Türkiye'de üç nükleer santral planlandığını anımsattı. Özdebir, "Firmalarımızın içinde yavaş yavaş iş alanlar da var. Hem Rosatom'dan hem Türkiye'nin dışındaki başka nükleer tesislerle ilgili iş alan firmalarımız var. Hem yurtiçinde hem yurtdışında firmalarımıza ciddi anlamda iş çıkabilme ihtimali var. Bunun için firmalarımızı eğitmeye çalışıyoruz" dedi.

Özdebir, istihdam teşvikine ilişkin de şöyle konuştu: "Ürününü satabilen için son derece son derece cazip bir teşvik. İstihdam yüklerinin ortadan kaldırılmış olması 1 yıl süreyle, 3 ay süreyle maaşın belirli bir kısmının devlet tarafından karşılanıyor olması son derece güzel. Bunun yanında başka teşvikler de var. Bütün bunların olabilmesi için piyasaların hareket etmesi lazım" dedi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 07:10 

Türkiye, Ankara Sanayi Odası, Sektörel
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