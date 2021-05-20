ASO Başkanı Özdebir, nükleer enerjideki "ergimiş tuz reaktörleri" çalışmasına ilişkin bilgi verdi Açıklaması - Son Dakika

ASO Başkanı Özdebir, nükleer enerjideki "ergimiş tuz reaktörleri" çalışmasına ilişkin bilgi verdi Açıklaması

20.05.2021 17:57
ASO Başkanı Özdebir, nükleer enerjideki

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, dünyada nükleer enerji sektöründe çok sayıda özel şirketin ergimiş tuz reaktörleri ile ilgili çalıştıklarını belirterek, "Yapmış olduğumuz taramalarda özellikle ABD'de Türkiye'den mezun olmuş, Türk vatandaşı olarak çalışan...

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, dünyada nükleer enerji sektöründe çok sayıda özel şirketin ergimiş tuz reaktörleri ile ilgili çalıştıklarını belirterek, "Yapmış olduğumuz taramalarda özellikle ABD'de Türkiye'den mezun olmuş, Türk vatandaşı olarak çalışan çok sayıda mühendisimize rastladık. Bu da bize ayrıca bir güven verdi. İnanıyorum ki, böyle bir reaktörü yerli sanayimiz ve kendi bilim adamlarımızla gerçekleştirebiliriz." dedi.

Özdebir, "Türkiye Toryum Yakıtlı 4. Nesil Nükleer Reaktör Yapmak İçin Yola Çıkıyor" başlıklı çevrim içi ortamda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ASO olarak yaklaşık 10 yıldır nükleer teknoloji ile ilgili çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle 2015'ten bu yana tüm Türkiye'yi kapsayacak bir "Nükleer Sanayi Kümelenme" projesi oluşturduklarını anımsatan Özdebir, "Şu anda bu kümelenmede Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 70 civarında firmalarımız var. Bu firmalarımızla beraber nükleer santrallere malzeme üretmek ile ilgili sanayicilerimizin hazırlanması için bir çalışma yürütüyoruz. Bu projemiz halen devam ediyor." diye konuştu.

"Şu anda dünyanın en büyük sorunu küresel ısınma"

Özdebir, bu kapsamda yürütülen çalışmalarda akademisyen ve sanayicilere yaptıkları görüşmelerde "ergimiş tuz reaktörleriyle" karşılaştıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu benim çok ilgimi çekti ve görmüş olduklarımla beraber bir güven oluştu. Bunun üzerine yola çıktık. Konuyu, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a arz ettik. Onlar da çok ilgilendiler ve bunun üzerine bir çalışma başladı. Bu alanda çalışabilmek için öncelikle ülkemizin uluslararası kuruluşlara bir deklarasyonda bulunması ve yol haritasını bildirmesi lazım. Bildiğim kadarıyla burada da işlemler tamamlanmış veya tamamlanmak üzere. Sayın Cumhurbaşkanımız da tensip buyurdukları takdirde bu deklarasyonu ülke olarak yapıp fiili olarak bu konuda çalışmaya başlayabileceğiz."

Türkiye'nin cari açığı içerisindeki enerjinin payına dikkati çeken Özdebir, "Şu anda dünyanın en büyük sorunu küresel ısınma. Bu noktada bizim karbon ayak izimizi azaltabilmemiz lazım. Burada sıfır emisyonu olan nükleer santraller öne çıkıyor. Bu nükleer santraller içerisinde yeşil enerji diyebileceğimiz toryum reaktörlerinin öne çıktığını görüyorum." dedi.

Özdebir, dünyada 3. nesil reaktörlerin inşa edildiğinin altını çizerek, "Bu alanda bütün araştırmalar tamamlanmış, patentler lisanslanmış. Yeni bir şey yapmanız mümkün değil. Yapmaya kalktığınızda da başkalarının çalışmalarıyla çakışmanız söz konusu. Bu ergimiş tuz reaktörleri teknoloji olarak eski...1960'lı yıllarda ABD'de bu iş başlamış ve bir santral yapılmış. Bildiğim kadarıyla da 1970'li yılların sonunu kadar çalışmış ancak buradan uranyum-233'e ulaşmanın mümkün olmaması sebebiyle bu yol terk edilerek stratejik bir kararla uranyum üzerinden yola devam edilmiş. Bu anlamda da insanlık açısından bakıldığı zaman nükleer silah üretimine elverişli olmayan böyle bir teknolojinin ülkemizde üretilmesinin insanlık adına hayırlı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Dünyada çok sayıda özel sektör firmasının ergimiş tuz reaktörleri ile ilgili çalıştıklarını dile getiren Özdebir, "Yapmış olduğumuz taramalarda özellikle ABD'de Türkiye'den mezun olmuş, Türk vatandaşı olarak çalışan çok sayıda mühendisimize rastladık. Bu da bize ayrıca bir güven verdi. İnanıyorum ki, böyle bir reaktörü yerli sanayimiz ve kendi bilim adamlarımızla gerçekleştirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir, söz konusu reaktörlerin birçok avantaja sahip olduğunu belirterek, "Türk sanayisi ve bilim insanlarının gücüyle bürokrasimizin desteğini bir araya getirerek Türkiye'nin enerji açığını kapatacak bu sistemi hayata geçirmek için çaba sarf ediyoruz Aslında resmi olarak çalışmalar başlamamış gözükse de geri planda firmalarımızın bu konuda çalıştıklarını, ürettiklerini, bilim insanlarımızın kendilerini bu konuya daha hazır hale getirdiklerini görüyor ve izliyorum. Bundan da büyük memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Ankara Sanayi Odası, Nükleer, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ASO Başkanı Özdebir, nükleer enerjideki 'ergimiş tuz reaktörleri' çalışmasına ilişkin bilgi verdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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