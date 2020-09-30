ASO Başkanı Özdebir odanın eylül ayı meclis toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

ASO Başkanı Özdebir odanın eylül ayı meclis toplantısında konuştu Açıklaması

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bozulan ekonomik dengenin yeniden sağlanması bakımından, "Yeni Ekonomi Programı" başlığıyla açıklanan ve 2021-2023 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde belirlenen...

ASO Başkanı Özdebir odanın eylül ayı meclis toplantısında konuştu Açıklaması, System.String[]

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde bozulan ekonomik dengenin yeniden sağlanması bakımından, "Yeni Ekonomi Programı" başlığıyla açıklanan ve 2021-2023 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde belirlenen stratejik adımların önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın eylül ayı meclis toplantısı videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Özdebir, buradaki konuşmasında, dünya genelinde hem sağlık krizi hem de bu durumun yarattığı ekonomik krizle mücadele edildiğini belirterek, ekonomik krizin uzun vadede ülkelerin politika tercihlerinde ulusal üretim kapasitelerini artırma yönünde bir dönüşüme neden olacağının öngörüldüğünü dile getirdi.

Salgın sürecindeki belirsizliklerin ve yurt içindeki düşük talebin büyüme dinamiklerini olumsuz yönde etkilediğine işaret eden Özdebir, son aylardaki toparlanmaya rağmen Türkiye ekonomisinin hala salgın öncesi seviyeye gelemediğini söyledi.

Hem dış talep hem de iç talepte beklenen artışın ortaya çıkmamasının, ekonomik dengelenme sürecini yavaşlattığına dikkati çeken Özdebir, belirsizlik ortamının risk algısını artırdığını ve yatırım iştahının her geçen gün azaldığını ifade etti.

Sağlık sorunu ortadan kalkmadan ekonominin tam olarak normalleşmesinin mümkün gözükmediğine işaret eden Özdebir, "Buna rağmen virüsle yaşamayı öğrenmeli ve bu doğrultuda işlerimize devam etmeyi başarabilmemiz gerekir. Bazı makroekonomik göstergeler ekonomik direnci desteklese de ülkenin yüklü dış finansman ihtiyacı ve ekonomi dışı belirsizlikler, Türk lirası üzerindeki baskının devam etmesine neden olmakta, kırılganlıklar varlığını korumaktadır." dedi.

Tasarrufların artırılmasında "kamu" vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Yeni Ekonomi Programı" başlığıyla açıkladığı 2021-2023 dönemini kapsayan OVP'ye de değinen Özdebir, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Albayrak'ın 'Büyümeye ulaşmak için ihracat, katma değerli üretim ve istihdama daha çok yoğunlaşılacak' ifadesi önemli bir vurgudur. Özellikle son dönemde pandemi süreciyle bozulan dengenin yeniden sağlanması için belirlenen stratejik adımlar, ekonominin dengelenmesini sağlamada önemli katkılar sağlayacaktır. Son dönemde tasarruf seviyemiz oldukça düşmüştür. Tasarrufların artırılmasında öncelik, kamuda yapılacak olan tasarrufla mümkün olacaktır."

Özdebir, planda 2023'te 1,3 milyar dolar cari fazla veren bir ekonomi hedefi bulunduğuna işaret ederek, ülkenin cari fazla verebilmesi için üretim gücünün, katma değerli üretimin ve verimliliğin artması gerektiğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının kararlı bir şekilde parasal sıkılaştırmaya gitmesinin de beklentilerin yönetimi açısından olumlu sonuçlar vereceğini belirten Özdebir, Bankanın son dönemde atmış olduğu adımların önemli ve yerinde olduğunu söyledi.

Özdebir, fiyat istikrarının sağlanmasında verimliliğin hayati önemine de dikkati çekerek, sanayi sektörünün diğer sektörlere göre daha yüksek verimlilik artış oranlarına sahip olduğunu, özellikle imalat sanayisinin geliştirilmesinin ekonominin genelinde verimliliği artırarak, uzun vadeli reel büyüme ve refah beklentilerini yükseltebileceğini dile getirdi.

Yeni Ekonomi Programı, Ankara Sanayi Odası, Nurettin Özdebir, ASO Başkanı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 12:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ASO Başkanı Özdebir odanın eylül ayı meclis toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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