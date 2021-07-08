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ASO Başkanı Özdebir, sanayicileri ihracat potansiyellerini artırmaya çağırdı Açıklaması - Son Dakika

ASO Başkanı Özdebir, sanayicileri ihracat potansiyellerini artırmaya çağırdı Açıklaması

08.07.2021 17:08
ASO Başkanı Özdebir, sanayicileri ihracat potansiyellerini artırmaya çağırdı Açıklaması, System.String[]

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, sanayicilerin ihracat potansiyelinin artmasının ekonomi açısından kritik olduğunu belirterek, "İhracatı kurumsallaştırmayıp, firmalarımızın makro hedeflerinden bir tanesi haline getirmediğimiz sürece, ihracatın nimetlerinden yararlanamıyoruz.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, sanayicilerin ihracat potansiyelinin artmasının Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi açısından kritik olduğunu belirterek, "İhracatı kurumsallaştırmayıp, firmalarımızın makro hedeflerinden bir tanesi haline getirmediğimiz sürece, ihracatın nimetlerinden yararlanamıyoruz." dedi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi tarafından gerçekleştirilen Dış Ticaret Uzmanı Yetkinlik Geliştirme Eğitim Programı'nın Sertifika Töreni çevrim içi düzenlendi.

ASO Başkanı Özdebir, burada yaptığı konuşmada, program sürecinde katılımcılara 21 farklı konuda 90 saatlik bir eğitim verildiğini anımsatarak, "Ankara ekonomisinin belkemiğini oluşturan sanayicilerimizin ihracat potansiyelinin artmasının yalnızca firmalarımız için değil, tüm ekonomimiz açısından kritik olduğunun bir kez daha altını çizmek istiyorum." diye konuştu.

"İhracat bizim için artık yaşam tarzı olmak zorundadır"

Dünya Bankası tarafından yapılan bir çalışmada, Türkiye'nin ihracatının en önemli özelliklerinden birinin "esneklik" olarak tanımlandığını aktaran Özdebir, Türk ihracatçısının herhangi bir pazarda sorun olması durumunda hızlı bir şekilde farklı pazarlara yönelebildiğini söyledi.

Özdebir, bunda hem coğrafi konumun hem de kültürel ve tarihsel mirasın büyük etkisinin olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin iç pazarı o kadar büyük ki firmalarımız normal zamanlarda ihracatı düşünme gereksinimi bile duymuyorlar. Halbuki ihracat bizim için artık yaşam tarzı olmak zorundadır. E-ihracattan başlayarak ihracat pazarlarında ofis, mağaza açmaya kadar uzanan çizginin bir yerinde bulunmak durumundayız. İhracatı kurumsallaştırmayıp, firmalarımızın makro hedeflerinden bir tanesi haline getirmediğimiz sürece, ihracatın nimetlerinden yararlanamıyoruz. Nasıl ki verimlilik, ciro bizim için vazgeçilmez ise ihracat da o noktaya gelmek durumundadır. İhracatla döviz cinsinden kazanmanın ciro artışının yanı sıra firmanızı kur riskine karşı korumanın bir aracı olduğunu hatırımızdan çıkarmayalım."

Türkiye'nin cari açık probleminin çözümünün ihracattan geçtiğini belirten Özdebir, bu nedenle firmaların ihracatçı olmasının OSTİM'in ya da ASO'nun değil tüm ekonominin gündeminde olması gerektiğini anlattı.

"Program bizim için yol haritası olacak"

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da dış ticaret konusunda eğitim programını 276 katılımcıyla başlattıklarını vurgulayarak, 99 katılımcının programı başarıyla bitirdiğini ve sertifika almaya hak kazandığını ifade etti.

Sertifika alan katılımcıların, şirketlerinin dış ticaretine katkı verebilecek bir nitelik kazandığını dile getiren Aydın, "Bu program bundan sonra bizim için yol haritası olacak. Programın hem tekrar edilmesi hem de yaygınlaştırılmasını çok arzuluyoruz." diye konuştu.

Ankara Sanayi Odası, ASO Başkanı, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ASO Başkanı Özdebir, sanayicileri ihracat potansiyellerini artırmaya çağırdı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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