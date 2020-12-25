ASO Başkanı Özdebir: "Son çeyrekteki rakamlar pozitif büyümeye işaret ediyor"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, yılın son çeyreğinde ivmelenme azalsa da öncü rakamların pozitif bir büyümeye işaret ettiğini belirterek, "İlerleyen süreçte sürdürülebilir bir enflasyon, istikrarlı bir faiz ve kur düzeyi ile birlikte ekonomimize olan güvenin tesis edilerek yatırımcılarımızın yeniden yatırım fırsatlarını değerlendirmeye alacaklarına inanıyorum." ifadesini kullandı.

ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara İli Odalar ve Borsalar Müşterek Toplantısı, Oda'nın ev sahipliğinde çevrimiçi gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Özdebir, uzun bir aradan sonra video konferans yöntemiyle de olsa bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Salgın sürecinde çalışmalarını aktaran Özdebir, "ASO üyeleriyle çok yakın bir temas içinde, onların ilettiği sorun ve önerileri kendi tespit ettiklerimizle birlikte, gerek kamu yönetiminde, gerekse yerel yönetimlerde ilgililere aktarmaya çalışıp çözüm aradık." ifadesini kullandı.

Özdebir, işletmelerin kamuya dair yükümlülüklerini öteleyen, kısa çalışmayla ilgili önerilerini, ihracatla ilgili sıkıntılarını, bankacılık sisteminin sorunlu olduğu ülkelerden ihracat bedellerinin ülkeye getirilmesi konusunu, gümrüklerle ilgili taleplerini ve Eximbank'tan beklentileri de içeren konuları, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere tüm yetkililere ilettiklerini kaydetti.

Kamunun reel sektöre olan borçlarının ödenmesiyle ilgili projelerini gündeme getirdiklerini belirten Özdebir, mevzuata ilişkin BDDK ile temasta olduklarını kamunun ve yerel yönetimlerin ihtiyaçlarını yerli ürünlerden karşılaması konusundaki girişimlerini artırdıklarının altını çizdi.

Özdebir, talep eden iş yerlerindeki çalışanlara antikor yöntemiyle tarama testlerine devam ettiklerini dile getirerek "Bu süreçte çok sayıda laboratuvarla özel anlaşmalar da yaptık. Üyelerimizin güvenilir yerlerde ve çok uygun koşullarda PCR testi yaptırabilmesi için de çaba gösteriyoruz. Hep birlikte, el birliğiyle bu sıkıntıları aşıp umarım en kısa zamanda sağlıklı günlere kavuşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Üçüncü çeyrek itibarıyla toparlanmanın başladığını ve yüzde 6,7 büyüme gerçekleştiğini hatırlatan Özdebir, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte önemli olan büyümenin sürdürülebilir olmasıdır. Yılın son çeyreğinde ivmelenme azalsa da öncü rakamlar pozitif bir büyüme göreceğimize işaret ediyor. Ancak üretim yapımızı bir an önce değiştirmeli ve sanayi üretimini dışa bağımlılığı azaltılmış bir yapıya dönüştürmeliyiz. Yerli ve milli bir sanayi için ileri seviyede bir teknolojik dönüşüm politikası ortaya koymamız gerekir. İlerleyen süreçte; sürdürülebilir bir enflasyon, istikrarlı bir faiz ve kur düzeyi ile birlikte ekonomimize olan güvenin tesis edilerek yatırımcılarımızın yeniden yatırım fırsatlarını değerlendirmeye alacaklarına inanıyorum."

Özdebir, sağlıklı bir büyüme için ayrıca üretim, verimlilik, dijitalleşme ile iş gücünün niteliğinin ne kadar önemli olduğunun da unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Faik Yavuz ile Ankara il ve ilçelerindeki oda ve borsaların başkan ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı belirtildi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Odaların yaşadığı şehre sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.

ATO Başkanı Gürsel Baran ise salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin ekonomiyi doğrudan etkilediğini kaydetti.

ATB Başkanı Faik Yavuz da salgının etkilerinin azalmasıyla beraber ertelenen yatırımların yeniden canlanacağını ifade etti.