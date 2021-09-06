ASO Başkanı Özdebir: "Sorgulayan ve araştıran gençlere ihtiyacımız var"

Ankara Sanayi Odasının (ASO) mesleki eğitime vizyon getirmek amacıyla hayata geçirdiği ASO Teknik Koleji, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına, ASO 1. OSB'de düzenlenen törenle başladı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, törene, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş, veliler ve öğrenciler katıldı.

Özdebir, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim ve öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olmasını dileyerek, "Bilim ışığında sorgulayan ve araştıran gençlere ihtiyacımız var. Teknoloji hızla gelişiyor ve bu gelişime ayak uydurabilecek insanlara ihtiyaç duyuluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nitelikli insan kavramı için sadece akademik eğitimin yeterli olmadığına dikkati çeken Özdebir, bu akademik bilgiyi hayata taşıyabilecek, imalat sanayisinde bunu üretime çevirebilecek kabiliyette ve beceride insanlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Özdebir, ülkenin kalkınması, refah düzeyinin artması, demokrasinin yerleşmesinin üretimden geçtiğine işaret ederek, üretim gücünü, ülkenin istiklalinin ve bağımsızlığının teminatı olduğunun altını çizdi.

Üretmek için insan kaynağının kaliteli olması gerektiğini belirten Özdebir, "İnsan kaynağımızın niteliğini artırırsak başarılı olur, orta gelir tuzağından ve cari açıktan kurtuluruz. Yönetilen ülke değil, yöneten bir ülke oluruz. Bunu da sanayi, tarımsal ve fikri üretimle sağlayabiliriz. Bizler bu okulu bu yüzden kurduk." ifadelerini kullandı

ASO 1.OSB Başkanı Niyazi Akdaş da ASO Teknik Koleji ile mesleki eğitimin en önemli gereksinimi olan çağdaş teknolojiyi kullanarak yeni nesil eğitim anlayışını ülkeye getirmiş olmanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

122 öğrencinin yeni kayıt yaptırdığı ASO Teknik Koleji'nde bu yıl toplam 483 öğrenci eğitim görecek.