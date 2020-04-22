ASO Başkanı Özdebir:

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılını kutlayan Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Cumhuriyete giden yolların temelinin atıldığı, kurtuluş mücadelesinin fitilinin ateşlendiği, vatanı kuran ve kurtaran Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. yaşını büyük bir gururla kutluyoruz. Esareti içine sindiremeyen ve yabancı bir doku gibi reddeden; fikri hür, vicdanı hür; tek kaygıları vatan olan, Atatürk önderliğindeki vatanseverlerin aldığı sorumluluk ve aynı ruhla Cumhuriyet'i ve onun değerlerini korumak ve daha da yukarı götürmek sorumluluğu ve bilinciyle çalışacağız ve ülkemiz için yüzyıllarca daha üretmeye devam edeceğiz" dedi.



Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.



Korona salgını nedeniyle bu önemli günün evlerden kutlanacağını vurgulayan Özdebir, "Bu topraklar çok badire atlattı. Ama yüz yıl önce atılan sağlam temeller sayesinde, her seferinde zaferle çıkmak mümkün oldu. Bu kez de bu sıkıntılı günleri tek yürek olarak, dayanışma ruhuyla atlatacağımıza inanıyoruz. Cumhuriyet ve onun değerleri için, çocuklarımız bayram yapmaya devam edebilsin diye, bu coşku bitmesin diye, sanayiciler olarak sonsuza dek çalışacağız, üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne çok önemli kazanımlar elde edilip, büyük mesafeler katedildiğine dikkat çeken Özdebir, 1923 yılında 13,6 milyon nüfusu ile kişi başına düşen gelir seviyesi 45 dolar seviyesinde olan ekonominin, bugün 83 milyon nüfusla 9 bin 127 dolar seviyesine, 565 milyon dolar olan milli gelirin de bin 334 kat artarak 754 milyar dolar seviyesine geldiğini hatırlatarak, "1927 yılında 65 bin 245 işletme ve GSYH içerisindeki sanayinin payı yüzde 11 iken bugün Türkiye ekonomisi 1,7 milyon işletme ve sanayideki payı yüzde 20 seviyelerine gelmiş, dünyanın en büyük 20'nci, Avrupa'nın ise 7'nci büyük ekonomisidir. Ama kat etmemiz gereken hala önemli bir yol var. Bunun bilinciyle hareket etmek zorundayız. Ulu Önder Atatürk'ün şu sözlerini de hiç unutmamalıyız: 'Sanayileşme, en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır. Çalışması ve yaşaması için, iktisadi elemanları ülkemizde mevcut olan büyük, küçük her çeşit sanayii kuracağız ve işleteceğiz. En başta vatan savunması olmak üzere, ürünlerimizi değerlendirmek ve en kısa yoldan, en ileri ve müreffeh Türkiye idealine ulaşabilmek için bu bir mecburiyettir'" dedi.



"Bu günler geçecek" diyen Özdebir sözlerini şöyle tamamladı:



"Biz sanayiciler; ülkenin bağımsızlığının ekonomik bağımsızlıkla sağlanacağının bilincindeyiz ve o inançla bıkmadan, yorulmadan üretmeye ve katma değer yaratmaya devam edeceğiz. TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi ve kahramanlarımızı saygı, minnet ve şükranla anıyoruz." - ANKARA