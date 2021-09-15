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ASO Başkanı Özdebir: "Ülkemizin ekonomik bağımsızlığını sağlayacak, bunun için çaba gösterecek çok değerli insanlarsınız" - Son Dakika

ASO Başkanı Özdebir: "Ülkemizin ekonomik bağımsızlığını sağlayacak, bunun için çaba gösterecek çok değerli insanlarsınız"

15.09.2021 10:06
ASO Başkanı Özdebir:

Hacettepe Üniversitesi ASO 1. OSB Meslek Yüksek Okulu ve Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu 2020-2021 dönemi öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Hacettepe Üniversitesi ASO 1. OSB Meslek Yüksek Okulu ve Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu 2020-2021 dönemi öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Ümit ediyorum ki Türkiye'nin bu üretim gücünü önümüzdeki 10 yıllara taşıyacak nesiller olarak sizler, ülkemizin ekonomik bağımsızlığını sağlayacak, bunun için çaba gösterecek çok değerli insanlarsınız" dedi.

Hacettepe Üniversitesi ASO 1. OSB Meslek Yüksek Okulu ve Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu 2020-2021 mezuniyet töreni Hacettepe Üniversitesi açık hava tiyatrosunda gerçekleşti. Mezuniyet törenine ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, ASO 1 OSB ve Başkent OSB MYO Müdürü Adil Prof. Dr. Adil Binal, ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, rektör yardımcıları, öğrenciler ve veliler katıldı. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, öğrencilere hitap ettiği konuşmasında değişik ve biraz da sıkıntılı bir öğretim dönemini tamamlayıp hak ettikleri diplomalarını almak üzere burada olduklarını anımsatarak, "Biz de sizlerin bu mutlu gününü paylaşmak için birlikteyiz. Emek verdiniz, çalıştınız. Derslerinizi belki uzaktan izlediniz. Stajlarınızı yaptığınıza eminim. Çünkü işletmelerimiz bütün bu pandemi sürecinde çalıştılar. Üretmeye devam ettiler. Onun için hayata iyi bir şekilde hazırlandığınıza eminim" dedi.

"8 milyon tane üniversite öğrencimizin sayısı ile ilgili itirazlarım var"

Türkiye'nin eğitim sistemi ile ilgili bazı itirazları olduğunu aktaran Özdebir, "81 ilde 81 tane üniversitemizin olması, hatta sayılarının daha da fazla olması, yerel dinamikleri hareketlendirmesi açısından son derece önemli ve değerli. Ancak 8 milyon tane üniversite öğrencimizin sayısı ile ilgili itirazlarım var. Sizlerin doğru bir seçim yaptığına inanıyorum. Bu yaptığınız seçimden dolayı da önümüzdeki dönemde ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız" diye konuştu.

"Bu sıkıntıların sorumlusu tek tek 84 milyonun yaptıkları tercihler sonucudur"

Türk halkı olarak çok zor bir coğrafyada yaşandığına dikkati çeken Özdebir, şunları söyledi:

"Bu coğrafyada var olmak pahalı bir iş. Pahalı olmasının sebebi, güçlü olmak mecburiyetinde olmamız. Güçlü olabilmemiz için güçlü bir sanayimizin olması lazım. Güçlü bir ekonomimizin olması lazım. Bunun için de başkalarının eline muhtaç olmamamız lazım. Şu anda hepimiz kurlardan, hayat pahalılığından, ülkemizin yaşadığı ekonomik sıkıntılardan şikayetçiyiz. Ama şunu unutmayalım ki bu sıkıntıların sorumlusu tek tek 84 milyonun yaptıkları tercihler sonucudur. Ülke olarak cari açık veren bir ülkeyiz. Evin reisinin eve getirdiği parayla evin harcamalarının arasında bir negatif farkın olması. Yani babanın eve getirdiği para evi geçindirmeye yetmiyor. Türkiye Cumhuriyeti tıpkı bunun gibi. Dışarıya muhtacız. Başkalarının tasarruflarından istifade etmeye, onlardan borç almaya muhtacız. Bundan kurtulmanın tek bir çaresi var. Eğer bunu başarabilirsek, ülke olarak 84 milyon olarak feraha ve refaha erişebiliriz. Bunun için daha çok üretmemiz, daha yüksek katma değerli ürünler üretmemiz, daha kaliteli ürünler üretmemiz ve daha önemlisi de verimliliğimizi artırmamız lazım. Bunu başardığımız zaman ülkemize ihracat yoluyla gelen para, eğer pozitif bakiye veriyorsa bakın görün o zaman birçok iş nasıl değişecek."

"Ülkemizin ekonomik bağımsızlığını sağlayacak, bunun için çaba gösterecek çok değerli insanlarsınız"

Öğrencilerin yalnızca kendileri için değil Türkiye için de doğru bir tercih yaptığını dile getiren Özdebir, "Türkiye'nin üretmesine, üretimine, katma değer oluşturmasına hepiniz ayrı ayrı pozitif katkılar yapacaksınız. Buna eminim. Aldığınız eğitimleri, nasıl bilimsel araştırmalar yaptığınızı, neler gerçekleştirdiğinizi, hocalarınızla ne projeler gerçekleştirdiğinizi çok iyi takip ediyorum. Ümit ediyorum ki Türkiye'nin bu üretim gücünü önümüzdeki 10 yıllara taşıyacak nesiller olarak sizler, ülkemizin ekonomik bağımsızlığını sağlayacak, bunun için çaba gösterecek çok değerli insanlarsınız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

ASO Başkanı Özdebir: Ülkemizin ekonomik bağımsızlığını sağlayacak, bunun için çaba gösterecek çok değerli insanlarsınız
ASO Başkanı Özdebir: Ülkemizin ekonomik bağımsızlığını sağlayacak, bunun için çaba gösterecek çok değerli insanlarsınız
ASO Başkanı Özdebir: Ülkemizin ekonomik bağımsızlığını sağlayacak, bunun için çaba gösterecek çok değerli insanlarsınız

Hacettepe Üniversitesi, Ankara Sanayi Odası, Togo Cumhuriyeti, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ASO Başkanı Özdebir: 'Ülkemizin ekonomik bağımsızlığını sağlayacak, bunun için çaba gösterecek çok değerli insanlarsınız' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ASO Başkanı Özdebir: "Ülkemizin ekonomik bağımsızlığını sağlayacak, bunun için çaba gösterecek çok değerli insanlarsınız" - Son Dakika
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