ASO Başkanı Özdebir: "Ülkemizin geleceği açısından verimliliği her alana taşımamız gerekiyor" - Son Dakika

ASO Başkanı Özdebir: "Ülkemizin geleceği açısından verimliliği her alana taşımamız gerekiyor"

22.05.2021 11:42

ASO Başkanı Özdebir: "Ülkemizin geleceği açısından verimliliği her alana taşımamız gerekiyor" Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir: "Bana göre Türkiye'nin en büyük sorunu verimlilik" " Türkiye'deki çalışanlarımız Almanya'daki kadar verimli olsaydı Türkiye'nin GSMH'nı en az 10 kat...

ASO Başkanı Özdebir: "Ülkemizin geleceği açısından verimliliği her alana taşımamız gerekiyor"

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir:

"Bana göre Türkiye'nin en büyük sorunu verimlilik"

" Türkiye'deki çalışanlarımız Almanya'daki kadar verimli olsaydı Türkiye'nin GSMH'nı en az 10 kat arttırmak mümkün olacaktı"

ANKARA - Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'nin en büyük sorunun verimlilik olduğunu belirterek, "Türkiye'deki çalışanlarımız Almanya'daki kadar verimli olsaydı Türkiye'nin Gayri safi milli hasılasını en az 10 kat arttırmak mümkün olacaktı" dedi.

ASO Başkanı Özdebir, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi tarafından düzenlenen Sanayi ve Verimlilik Günleri etkinliğine video konferans yöntemiyle katıldı. Burada konuşma yapan Özdebir, "Verimlilik ne demek ne gibi etkiler yapıyor onları ben size anlatmak istiyorum. Aslında ülkelerin gelişmesinde verimlilik son derece önemli ve çok kıymetli bir faktör. Çünkü verimlilik ülkelerin büyümesine tıpkı bileşik faiz gibi her kazanılanın üstüne bir kat daha koymak suretiyle ülkelerin zenginleşmesinin, ülkelerin imkanlarının artmasını, kişi başına düşen gelirin artmasını ve bu gelirde adaleti ağlayabilecek çok değerli bir öge" değerlendirmesini yaptı.

Verimlilik kavramının çok çeşitli sınıflandırmalara tabii tutulabilir olduğunu aktaran Özdebir, "Verimlilik deyince bana göre en doğru ölçü ülkelerin çalışan nüfusuna veya nüfusuna bölümünün GSMH olarak bakmak herhalde faydalı olacaktır. Görüyoruz ki gelişmiş ülkeler kişi başına düşen GSMH 60 bin dolar civarındayken bizim ülkemizde maalesef bu rakam yeni yeni 9-10 bin dolarlara geldi. O zaman bana göre Türkiye'nin en büyük sorunu verimlilik" diye konuştu..

Türkiye'nin verimliliğinin sorun olduğunu örneklerle katılımcı gençlere anlatmak istediğini belirten Özdebir, "Almanya'nın verimliliğini Türkiye'ye taşıyabilseydik yani Türkiye'deki çalışanlarımız Almanya'daki kadar verimli olsaydı Türkiye'nin GSMH'nı en az 10 kat arttırmak mümkün olacaktı. Bu da Türkiye'nin dünyada 8. büyük ekonomisine gelmesi mümkün olacaktı" dedi.

Türkiye'de verimliliğin hem sanayide hem de tarımda çok düşük olduğunu dile getiren Özdebir, "Sektörde çalışanların GSMH'dan aldıkları pay olarak baktığımız zaman en büyük verimsizlik maalesef tarımda. 780 bin kilometrekarelik 4 mevsimi yaşadığımız bir ülkemiz var ama buradaki verimliliğimiz son derece düşük. Mesela Belçika; ufacık bir Avrupa ülkesi. Belçika'da tarım sektöründe çalışan başına 46 bin dolarlık GSMH payı varken Türkiye'de bu 6 bin dolar. Önümüzdeki dönemde özellikle bu pandeminin getirdiği şartlarla birlikte dünyada gıda son derece kıymetli olacak ki zaten öyle. Dolayısıyla bu tarımsal verimliliğin arttırılması son derece önemli" ifadelerini kullandı.

Özdebir, sanayide çalışan verimliliği ele alındığında Almanya'da 2010'da kişi başı gelirin 60 bin dolar civarında olduğuna dikkati çekerek, "Bizde ise 13 bin dolarlarda kalıyor. Yani önümüzde gideceğimiz çok yolumuz olduğunu görüyoruz. Ülkemizin geleceği açısından her alana taşımamız gerekiyor verimliliği. Eğitimde, sanayide, tarımda ve diğer alanlarda verimlilik yani kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirebilecek çalışmaları yapabilmemiz lazım" diye konuştu.

Toplantıya ASO Başkanı Özdebir'in yanı sıra Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Tekeli ve Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ramazan Bayındır ve çok sayıda genç de katıldı.

ASO Başkanı Özdebir: Ülkemizin geleceği açısından verimliliği her alana taşımamız gerekiyor
ASO Başkanı Özdebir: Ülkemizin geleceği açısından verimliliği her alana taşımamız gerekiyor
ASO Başkanı Özdebir: Ülkemizin geleceği açısından verimliliği her alana taşımamız gerekiyor
ASO Başkanı Özdebir: Ülkemizin geleceği açısından verimliliği her alana taşımamız gerekiyor

Ankara Sanayi Odası, Gazi Üniversitesi, Almanya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ASO Başkanı Özdebir: 'Ülkemizin geleceği açısından verimliliği her alana taşımamız gerekiyor' - Son Dakika Ekonomi


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