ASO Başkanı Özdebir:

Model fabrikanın deneyimsel yalın üretim eğitimlerini katılımcı firmaların kendi sahalarında uyguladığı danışmanlık modeliyle pekiştirdiği "Öğren Dönüş Projesi" ilk uygulamasının final sunumları Ankara Sanayii Odası(ASO) 1. OSB' de bulunan model fabrikada gerçekleştirildi.



Projeyle bazı firmalar yeni yatırım yapmadan bazı üretim hatlarında yüzde 140'lara varan verimlilik sağladı.



Toplantıya, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Uygulamaları Daire Başkanı Mustafa Kemal Akgül, UNDP Portfolyo Yöneticisi Pelin Rodoplu, ASO ve ASO 1.OSB'nin Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda sanayici katıldı.



Toplantıda konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir " Model fabrika ile kar etmeyi değil firmalara kar ettirmeyi hedefliyoruz. Model Fabrika, yalın üretimin nasıl yapılabileceğini ortaya koyan bir uygulama. Bütün işletmeler bu uygulamadan yararlanmalı. Daha önce Öğren ve Dönüş Programı'nın fragman eğitimlerine ilgi gösteren 8 işletmemiz bu programdan yararlanacak. Bu uygulamanın ülkemize yayılması lazım. Üretimdeki yalınlığı sağlayarak verimliliği artırdığımız zaman daha rekabetçi olacağız" dedi.



ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı ise Niyazi Akdaş, geçen yıl kurulan Model Fabrika'da işletmelere yalın üretim eğitimi ve danışmanlığı verildiğini belirterek, "Fabrikamızda yaklaşık 130 firma eğitim aldı ve bunlardan 8'i burada aldığı teknik bilgileri üretimlerinde uygulayarak verimliliklerini artırdı" diye konuştu. Teknoloji üreten bir yapıda olmak için teknoloji ağırlıklı sanayiye, içinde teknoparkların olduğu modern OSB'lere ihtiyaç olduğunu ifade eden Akdaş, ASO 1. OSB olarak böyle bir bölge yaratma çabası içinde olduklarını belirtti.



Konuşmaların ardından Öğren Dönüş programına katılan Akdaş Döküm, Serdar Plastik, Karba Otomotiv, Heper, Diktaş, Emek Elektrik, Kardelen Boya, Olimpia Oto Cam firmalarının temsilcileri programın firmalarına olan katkıları hakkında detaylı sunumlar gerçekleştirdi.



Öğren Dönüş programı kapsamında firmaların dönüşüm liderlerine eğitimler verilerek, düzenli firma ziyaretleri gerçekleştirildi. Pilot programın etkili şekilde uygulanması için verilen eğitimler pilot hatlarda paralel olarak uygulandı. Uzman danışmanlar, işletmelere düzenli firma ziyaretleri gerçekleştirerek projelerdeki ilerlemeler izlendi. Eğitim alan firmalar; israfları azaltma, sıfır hataya yaklaşma, hatayı bir daha tekrarlamama, talep miktarlarındaki ani değişimlere en hızlı şekilde tepki verebilme, tam zamanında üretme, sürekli iyileştirme düşünce tarzını benimseme, kaliteyi standart bir değer haline getirme gibi sonuçlar elde edildi. Yalın Üretim metotlarını Model Fabrika danışmanları eşliğinde kendi pilot bölgelerinde uygulayan firmalar, hiçbir yeni yatırım yapmadan bazı üretim hatlarında yüzde 140' lara varan verimlilik artışları sağladılar. - ANKARA