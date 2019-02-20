Son Dakika Haberleri: Aso'da Durmuş Ali Akça Resim Sergisi

Aso'da Durmuş Ali Akça Resim Sergisi

1 saat önce

Ressam Durmuş Ali Akça'nın "Atlar ve Atlılar" isimli yağlı boya çalışmalarından oluşan kişisel resim sergisi, Ankara Sanayi Odası Kültür Merkezi'nde açıldı.

Aso'da Durmuş Ali Akça Resim Sergisi, System.String[]
Ressam Durmuş Ali Akça'nın "Atlar ve Atlılar" isimli yağlı boya çalışmalarından oluşan kişisel resim sergisi, Ankara Sanayi Odası Kültür Merkezi'nde açıldı.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir'in açtığı sergiye, TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak ve çok sayıda sanatsever sanayici katıldı.

Ressam Durmuş Ali Akça ile birlikte sergiyi gezen ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Akça'nın eserlerinden oluşan sergiye ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti. Bu sergilerin sanayicinin güzel sanatlara olan ilgisini artırdığını dile getiren Özdebir, sanata ve sanatçıya destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

ASO Kültür Merkezi'nde ay sonuna kadar açık kalacak olan sergide Durmuş Ali Akça'nın 55 eseri sergilenecek.

Durmuş Ali Akça

Ankara'da 1958 yılında doğan Akça, 1982'de Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Resim Bölümü'nü bitirdi. Ankara'da yaşayan sanatçı, barış, özgürlük ve sevgi temasını yaptığı figüratif resimlerinde işlemektedir. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği üyesi olan sanatçının yurt içi ve yurt dışında, Gazi Üniversitesi, Kültür Bakanlığı Resim - Heykel Müzelerinde ve çeşitli koleksiyonlarda eserleri bulunuyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:48 Kaynak: İHA

Ankara Sanayi Odası, Durmuş Ali, Akça, Güncel
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