ASO'dan Bilkent Şehir Hastanesine maske desteği - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ASO'dan Bilkent Şehir Hastanesine maske desteği - Son Dakika Ekonomi

ASO'dan Bilkent Şehir Hastanesine maske desteği

6 saat önce

Ankara Sanayi Odası (ASO), Bilkent Şehir Hastanesine, üyeleri tarafından özel olarak üretilen uzun kullanımlı tam yüz maskesi bağışında bulundu.

ASO'dan Bilkent Şehir Hastanesine maske desteği, System.String[]

Ankara Sanayi Odası (ASO), Bilkent Şehir Hastanesine, üyeleri tarafından özel olarak üretilen uzun kullanımlı tam yüz maskesi bağışında bulundu.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, göz, burun ve ağız bölgesini tamamıyla kapatan özel üretim maskeler, ASO Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç ve ASO Meclis Üyesi Levent Mete Özgürbüz tarafından Bilkent Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Karakan'a teslim edildi.

Seyit Ardıç, 300 maskelik ilk etap bağışını teslim ederken, tüm ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyaya büyük bir travma yaşattığını belirtti.

Ardıç, "Devletimiz, virüsün ortaya çıkışıyla beraber çeşitli önlemler almış, ülkemizde görülmesiyle birlikte de bu önlemleri yoğunlaştırmış ve ciddi bir biçimde uygulamaktadır. ASO ve Ankaralı sanayiciler olarak devletimizin aldığı her türlü kararı desteklediğimizi ve büyük bir ciddiyetle uyguladığımızı belirtmek istiyorum. Hem işletmelerimizde hem kişisel yaşamımızda, alınan karar ve kurallara uyduğumuz sürece bu virüsün yarattığı olumsuzluklardan en hafif şekilde etkileneceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu süreçten işletmelerin de olumsuz etkilendiğine dikkati çeken Ardıç, ASO olarak bu sürecin en az sıkıntıyla atlatılabilmesi için çeşitli önerilerde bulunduklarını bildirdi. Ardıç, şu değerlendirmede bulundu:

"Önerilerimizin büyük bölümü kabul gördü ve uygulama aşamasında. Bunun için devletimize teşekkür ediyoruz. Henüz uygulanmayan bazı önerilerimizin de tekrar değerlendirileceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi, işletmelerimize destek olmak için yapılan yasal düzenlemeler ve bankacılık kesiminin destekleriyle işletmelerimizin bu süreci en az sıkıntıyla atlatmasını diliyorum."

"Desteğe devam edeceğiz"

En önemli noktanın, Türk halkının bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatması olduğunu vurgulayan Ardıç, şunları kaydetti:

"Bunun için sağlık çalışanlarımız büyük bir özveri göstermektedir. Buradan başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Onların büyük gayretleriyle bu salgının üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bu zorlu süreçte Ankaralı sanayiciler olarak sağlık ekipmanı konusunda büyük bir gayret gösteriyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız ile iş birliği içinde medikal malzemeler başta olmak üzere tüm ihtiyaçların karşılanmasında destek olmaya devam edeceğiz. Bugün de üyemiz bir firmamızın üretimini yaptığı ve dünyanın çok sayıda ülkesine ihraç ettiği bu maskeleri sağlık çalışanlarımızın bu süreci sağlıklı atlatabilmesi için hediye ediyoruz."

Yüksek seviyede koruma

Açıklamada, Bilkent Şehir Hastanesine de bağışlanan özel üretim solunum maskelerinin, bakteri tutmayan medikal silikon ve polikarbonat ana gövdeden oluştuğu ve girişine antibakteriyel filtre takılarak, N95'in çok üzerinde, N99,5 seviyelerinde virüs koruması sağladığı belirtildi. Maskelerin, alkol ile temizlenebilen, sıcak suda yıkanabilen, etilen oksit ile dezenfekte edilebilen özellikte olduğu ve antibakteriyel filtreleri değiştirilerek çok uzun süre güvenli bir koruma sağladığı ifade edildi.

Ankara Sanayi Odası, Şehir Hastanesi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:40 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak Son dakika: Benzine 13 kuruş zam geldi Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi         
19:46
Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi         
19:36
Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak         
19:14
Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken         
19:04
Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem         
18:57
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı         
18:52
Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor         
18:36
Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor         
18:18
Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazına ait çalışmaların ilk görüntülerini paylaştı Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazına ait çalışmaların ilk görüntülerini paylaştı         
18:15
Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı         
17:57
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı         
17:44
Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı         
17:40
Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:34
Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var         
17:22
Koronavirüs sonrası gündeme gelen Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı Koronavirüs sonrası gündeme gelen Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı         
17:10
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir         
17:09
Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı Fenerbahçe Beko Medya Sorumlusu, koronavirüse yakalandığını açıkladı         
17:09
Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu         
17:00
Ekrem İmamoğlu: Sahra hastanesi ve geçici hastane alanlarını belirledik Ekrem İmamoğlu: Sahra hastanesi ve geçici hastane alanlarını belirledik         
16:53
Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü         
16:50
Bilim insanlarından koronavirüs açıklaması: Mutasyon hızı düşük, tek bir aşı uzun yıllar koruma sağlayabilir Bilim insanlarından koronavirüs açıklaması: Mutasyon hızı düşük, tek bir aşı uzun yıllar koruma sağlayabilir         
16:46
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin koronavirüs servisi görüntülendi         
16:43
İtalya'da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi İtalya'da 101 yaşındaki adam koronavirüsü yendi         
16:42
ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi         
16:34
"Yüzde 1 milyon koronayım" diyen Cenk Renda'nın test sonucu negatif çıktı         
16:29
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak         
16:28
Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak'tan açıklama geldi Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak'tan açıklama geldi         
16:21
Son dakika: Benzine 13 kuruş zam geldi Son dakika: Benzine 13 kuruş zam geldi         
16:14
'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu 'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu         
16:10
Beşiktaş'ın hedefindeki Trezeguet: Aston Villa ile olan kontratıma bağlı kalmak isterim Beşiktaş'ın hedefindeki Trezeguet: Aston Villa ile olan kontratıma bağlı kalmak isterim         
16:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2020 19:59:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ASO'dan Bilkent Şehir Hastanesine maske desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]