ASO'dan Bilkent Şehir Hastanesine maske desteği

Ankara Sanayi Odası (ASO), Bilkent Şehir Hastanesine, üyeleri tarafından özel olarak üretilen uzun kullanımlı tam yüz maskesi bağışında bulundu.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, göz, burun ve ağız bölgesini tamamıyla kapatan özel üretim maskeler, ASO Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç ve ASO Meclis Üyesi Levent Mete Özgürbüz tarafından Bilkent Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Karakan'a teslim edildi.

Seyit Ardıç, 300 maskelik ilk etap bağışını teslim ederken, tüm ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyaya büyük bir travma yaşattığını belirtti.

Ardıç, "Devletimiz, virüsün ortaya çıkışıyla beraber çeşitli önlemler almış, ülkemizde görülmesiyle birlikte de bu önlemleri yoğunlaştırmış ve ciddi bir biçimde uygulamaktadır. ASO ve Ankaralı sanayiciler olarak devletimizin aldığı her türlü kararı desteklediğimizi ve büyük bir ciddiyetle uyguladığımızı belirtmek istiyorum. Hem işletmelerimizde hem kişisel yaşamımızda, alınan karar ve kurallara uyduğumuz sürece bu virüsün yarattığı olumsuzluklardan en hafif şekilde etkileneceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu süreçten işletmelerin de olumsuz etkilendiğine dikkati çeken Ardıç, ASO olarak bu sürecin en az sıkıntıyla atlatılabilmesi için çeşitli önerilerde bulunduklarını bildirdi. Ardıç, şu değerlendirmede bulundu:

"Önerilerimizin büyük bölümü kabul gördü ve uygulama aşamasında. Bunun için devletimize teşekkür ediyoruz. Henüz uygulanmayan bazı önerilerimizin de tekrar değerlendirileceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi, işletmelerimize destek olmak için yapılan yasal düzenlemeler ve bankacılık kesiminin destekleriyle işletmelerimizin bu süreci en az sıkıntıyla atlatmasını diliyorum."

"Desteğe devam edeceğiz"

En önemli noktanın, Türk halkının bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatması olduğunu vurgulayan Ardıç, şunları kaydetti:

"Bunun için sağlık çalışanlarımız büyük bir özveri göstermektedir. Buradan başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Onların büyük gayretleriyle bu salgının üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bu zorlu süreçte Ankaralı sanayiciler olarak sağlık ekipmanı konusunda büyük bir gayret gösteriyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız ile iş birliği içinde medikal malzemeler başta olmak üzere tüm ihtiyaçların karşılanmasında destek olmaya devam edeceğiz. Bugün de üyemiz bir firmamızın üretimini yaptığı ve dünyanın çok sayıda ülkesine ihraç ettiği bu maskeleri sağlık çalışanlarımızın bu süreci sağlıklı atlatabilmesi için hediye ediyoruz."

Yüksek seviyede koruma

Açıklamada, Bilkent Şehir Hastanesine de bağışlanan özel üretim solunum maskelerinin, bakteri tutmayan medikal silikon ve polikarbonat ana gövdeden oluştuğu ve girişine antibakteriyel filtre takılarak, N95'in çok üzerinde, N99,5 seviyelerinde virüs koruması sağladığı belirtildi. Maskelerin, alkol ile temizlenebilen, sıcak suda yıkanabilen, etilen oksit ile dezenfekte edilebilen özellikte olduğu ve antibakteriyel filtreleri değiştirilerek çok uzun süre güvenli bir koruma sağladığı ifade edildi.