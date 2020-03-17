ASO'dan Korona Virüsü için ekonomik önlem talepleri - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ASO'dan Korona Virüsü için ekonomik önlem talepleri - Son Dakika Ekonomi

ASO'dan Korona Virüsü için ekonomik önlem talepleri

6 saat önce

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu, Korona Virüsüne ilişkin kurumsal ve ekonomik önlemleri görüşmek üzere tek maddelik gündemle toplandı.

ASO'dan Korona Virüsü için ekonomik önlem talepleri, System.String[]

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu, Korona Virüsüne ilişkin kurumsal ve ekonomik önlemleri görüşmek üzere tek maddelik gündemle toplandı.


Toplantıda önce ASO ana hizmet binası ve şubelerde alınacak önlemler değerlendirildi. Hem personelin hem hizmet alan üyelerin bu süreci bir olumsuzluk yaşamadan atlatması için yapılacak çalışmalar belirlendi ve sür'atle harekete geçildi. Toplantı sonrasında Türkiye'nin içinde bulunduğu süreci en az sıkıntıyla atlatabilmesi için çeşitli tavsiyelerde bulunuldu.


ASO Yönetim Kurulu'nun bu süreçte alınmasını istediği önlemlere ilişkin açıklaması şöyle:


"Ankara Sanayi Odası olarak korona virüsü ile ilgili alınan ve alınacak olan kararları ve tüm önlemleri destekliyoruz. Bununla birlikte, işletmelerimiz ve işletmelerde çalışanlarımızı da korumak için çeşitli tedbirler alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle korona virüsü kapsamında alınan tedbirler sonlanıncaya kadar; reel sektörde temerrüde düşme riskini taşıyan banka kredisi borçlularına özel vade uzatım olanakları tanınmalıdır. Zincirleme etkileri yüksek sektörlere uzun dönemli SGK primi ve vergi tatili getirilmelidir. Daha önce yapılandırılmış olan kredilerin faiz oraları güncel faize göre revize edilmelidir. Yaptırımlardan etkilenecek işletmeler için kısa çalışma ödeneği gündeme getirilmelidir. Gümrüklerini kapatan ülkelere ihracat yapan firmaların mağduriyetlerinin giderilmesi için KGF ve Eximbank limitleri açılmalı ve arttırılmalıdır. Eximbank, KGF ve geçmişten gelen ticari kredilerin geri ödeme vadeleri uzatılmalı, ya da yapılandırılmalıdır. Eximbank tarafından talep edilen teminat mektupları KGF üzerinden verilmelidir. Yukarıda bahsi geçen desteklerin korona virüsü önlemleri boyunca uygulamada kalması gerektiğini düşünüyoruz." - ANKARA

Ankara Sanayi Odası, Türk Eximbank, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:41 Kaynak: İHA
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