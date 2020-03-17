ASO'dan Kovid-19 nedeniyle ekonomik önlem talepleri Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi ASO'dan Kovid-19 nedeniyle ekonomik önlem talepleri Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

ASO'dan Kovid-19 nedeniyle ekonomik önlem talepleri Açıklaması

6 saat önce

Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sona erinceye kadar, reel sektörde temerrüte düşme riskini taşıyan banka kredisi borçlularına özel vade uzatım olanakları tanınması ve zincirleme etkileri yüksek sektörlere uzun dönemli SGK primi ile vergi...

ASO'dan Kovid-19 nedeniyle ekonomik önlem talepleri Açıklaması, System.String[]

Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sona erinceye kadar, reel sektörde temerrüte düşme riskini taşıyan banka kredisi borçlularına özel vade uzatım olanakları tanınması ve zincirleme etkileri yüksek sektörlere uzun dönemli SGK primi ile vergi tatili getirilmesi talebinde bulunuldu.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ASO Yönetim Kurulu, Kovid-19'a ilişkin kurumsal ve ekonomik önlemleri görüşmek üzere tek maddelik gündemle toplandı.

Toplantıda önce ASO ana hizmet binası ve şubelerde alınacak önlemler değerlendirildi. Hem personelin hem de hizmet alan üyelerin bu süreci bir olumsuzluk yaşamadan atlatması için yapılacak çalışmalar belirlendi ve harekete geçildi.


Toplantıda, sanayi sektörü ve ekonominin bu süreci en az sıkıntıyla atlatabilmesi için ekonomi yönetimine yönelik çeşitli tavsiyeler de belirlendi.

Kısa çalışma ödeneği talebi

Açıklamada, ASO Yönetim Kurulunun bu süreçte alınmasını talep ettiği önlemler şöyle sıralandı:

"ASO olarak Kovid-19 ile ilgili alınan ve alınacak olan kararları ve tüm önlemleri destekliyoruz. Bununla birlikte, işletmelerimizi ve çalışanlarımızı korumak için çeşitli tedbirler alınması gerektiğini düşünüyoruz.

Bu nedenle Kovid-19 kapsamında alınan tedbirler sona erinceye kadar reel sektörde temerrüte düşme riski taşıyan banka kredisi borçlularına özel vade uzatım olanakları tanınmalıdır.

Zincirleme etkileri yüksek sektörlere uzun dönemli SGK primi ile vergi tatili getirilmelidir.

Daha önce yapılandırılmış kredilerin faiz oranları güncel faize göre revize edilmelidir. Yaptırımlardan etkilenecek işletmeler için kısa çalışma ödeneği gündeme getirilmelidir."

Sosyal Güvenlik Kurumu, Ankara Sanayi Odası, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:48 Kaynak: AA
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