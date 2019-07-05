Son Dakika Haberleri: ASO'dan "kredi paketi" değerlendirmesi
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ASO'dan "kredi paketi" değerlendirmesi

1 saat önce

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Kredi paketlerinde daha önce inşaat sanayisinde yoğunlaşma vardı ama ilk defa imalat sanayisinde ağırlıklı olarak bu kredilerin kullandırılmasına karar verildi.

ASO'dan
ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Kredi paketlerinde daha önce inşaat sanayisinde yoğunlaşma vardı ama ilk defa imalat sanayisinde ağırlıklı olarak bu kredilerin kullandırılmasına karar verildi. Bu önemli bir değişim, faydalı olacağına inanıyorum." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:07 
Nurettin Özdebir, ASO Başkanı, Ekonomi
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