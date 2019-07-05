ASO'dan "kredi paketi" değerlendirmesi
1 saat önce
ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Kredi paketlerinde daha önce inşaat sanayisinde yoğunlaşma vardı ama ilk defa imalat sanayisinde ağırlıklı olarak bu kredilerin kullandırılmasına karar verildi.
ASO Başkanı Nurettin Özdebir
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:07
, "Kredi paketlerinde daha önce inşaat sanayisinde yoğunlaşma vardı ama ilk defa imalat sanayisinde ağırlıklı olarak bu kredilerin kullandırılmasına karar verildi. Bu önemli bir değişim, faydalı olacağına inanıyorum." dedi.
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