ASO Güvenli Hizmet Belgesi aldı - Son Dakika

ASO Güvenli Hizmet Belgesi aldı

20.10.2020 12:15
ASO Güvenli Hizmet Belgesi aldı, System.String[]

Ankara Sanayi Odası (ASO), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) denetimlerinden başarıyla geçerek, "TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" almaya hak kazandı.

Ankara Sanayi Odası (ASO), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) denetimlerinden başarıyla geçerek, "TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" almaya hak kazandı.

Belge takdim töreninde konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, tüm dünyanın ciddi bir şekilde etkilendiği Covid-19 pandemisine yönelik olarak ASO'da çok sayıda önlem aldıklarını belirterek, "Bilimsel bir temele oturan bu önlemlerimizin TSE denetiminden de geçerek 'Güvenli Hizmet Belgesi'ne dönüşmesinden çok mutluyuz. Ankara Sanayi Odası olarak hem çalışanlarımıza hem de hizmet verdiğimiz insanlara güven vermek zorundayız. Çalışma alanlarının ve ortak kullanılan ekipmanların sürekli dezenfekte edilmesinden maske kullanımına kadar pek çok konuda önlem ve hijyen standartlarıyla çalışanlarımızın sağlığını önceliklendiren bir dizi uygulamayı hayata geçirdik. Aldığımız bu önlemlerin bir disiplin içinde yapıldığını belgeleyen bu belgenin başka kurumlara da örnek olması ve toplum sağlığına katkıda bulunması en büyük temennimiz. Bu çalışmalarımızla umarım bir farkındalık oluştururuz ve insanlar işyerlerinde huzurlu olarak çalışabilirler" şeklinde konuştu.

"Sanayiciler olarak TSE ile işbirliği yapmak zorundayız"

Konuşmasında TSE'nin ciddi bir kuruluş olduğuna da dikkat çeken Özdebir, "Sanayiciler olarak TSE ile işbirliği yapmak zorundayız. Sanayicilerimizin de TSE'nin kıymetini bilerek bu kuruluşumuza sahip çıkmaları gerekir. Hem ASO'nun hem sanayicilerimizin belgelendirme hizmetlerini başarıyla yürüten başta Başkan olmak üzere TSE'nin tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi"

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin ise enstitünün hazırladığı kılavuzlar ve standartlarla üretimin, hizmetin, eğitimin, hijyenik ve güvenli olarak sürdürülmesine rehberlik ettiğini belirterek, "Enstitümüz sanayi kuruluşlarında salgının üretime etkisini azaltmak, pandemi öncesindeki kazanımlarına geri dönmesini sağlamak üzere güvenli üretim belgelendirme programını başlattı. Süreçlerini programına göre yürüten 933 kuruluşumuzu "Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi" ile belgelendirdi" ifadeleri kullandı.

TSE'nin; Güvenli Turizm, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin kesintisiz, güvenilir, kontrollü ve hijyenik ortamda sürdürülmesi için de çalışma yürüttüğü bilgisini veren Şahin şöyle devam etti:

"Sanayi işletmeleri için hazırlanan kılavuz ve belgelendirme programı ilgi ve takdir gördü. İmalatçı ve işletmelerden olumlu geri dönüşler aldık. Hizmet sektöründeki pek çok kuruluş TSE'ye başvurup belgelendirme modeli için müracaat etmek istediklerini bildirdiler. Yoğun ilgi üzerine hizmet sektörü içinde belgelendirme modeli oluşturuldu. Denetimlerimizi tamamlayan 187 işletmemizi "Güvenli Hizmet Belgesi" ile belgelendirdik."

Konuşmaların ardından TSE Başkanı Şahin tarafından ASO Başkanı Özdebir'e TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi verildi. - ANKARA

ASO Güvenli Hizmet Belgesi aldı
ASO Güvenli Hizmet Belgesi aldı
ASO Güvenli Hizmet Belgesi aldı
ASO Güvenli Hizmet Belgesi aldı

Türk Standartları Enstitüsü, TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ, Ankara Sanayi Odası, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ASO Güvenli Hizmet Belgesi aldı - Son Dakika Ekonomi

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