ASO kasım ayı meclis toplantısı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Yıllık bazda 12 ay sonra gelen pozitif rakam (sanayi üretimi) toparlanma açısından önemli. Önceki çeyreklerdeki negatif büyüme performansı dikkate alındığında, yıl sonu büyümenin Yeni Ekonomi Programı tahminine yakın seviyede gerçekleşmesi muhtemel görünüyor." dedi.

Özdebir, ASO'nun kasım ayı meclis toplantısında ekonomik göstergeler, enflasyonla mücadele ve işsizliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıl ekonomide yaşanan zor günlerin ardından iyileşme eğilimine girildiğini belirten Özdebir, "Geçen yıl maruz kaldığımız kur şoku nedeniyle makroekonomik dengelerdeki bozulmanın ardından gerek hükümetimizin uygulamaya koyduğu politikalar, gerekse milletimizin kararlı duruşu sayesinde bugün gelecek güzel günlerin hayalini kurabiliyoruz. Bu ay açıklanan bazı makroekonomik değişkenlerdeki iyileşmeyle birlikte kötü günlerin geride kaldığını söyleyebilmek hepimiz açısından mutluluk verici." diye konuştu.

Ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin sürdürülebilir olmasının büyüme açısından büyük önem arz ettiğine dikkati çeken Özdebir, şunları söyledi:

"Eylül ayındaki toparlanma, temmuz ve ağustos ayının bir düzeltmesi şeklinde okunabilir. Yıllık bazda 12 ay sonra gelen pozitif rakam (sanayi üretimi) toparlanma açısından önemli. Önceki çeyreklerdeki negatif büyüme performansı dikkate alındığında, yıl sonu büyümenin Yeni Ekonomi Programı tahminine yakın seviyede gerçekleşmesi muhtemel. Düşük büyüme rakamları yeterli tasarruf yaratamadığından borç yükünü artıracaktır. Gerekli büyüme yüzde 3 veya 6 değil daha üzerinde bir büyümedir. Bunun üzerine çıkabilirsek, artı değer ortaya çıkar. Bu değerle de ödenmesi gereken borç ve faiz ödenir, ortaya çıkan tasarrufla da yatırım seviyesi yükselir. Yatırım, üretim ve teknolojiye dayalı bir büyüme modeliyle dengelenme süreci sağlanmalı."

Özdebir, geçen yıl ekimde yüzde 25,24 olan enflasyonun bugün yüzde 8,55 seviyelerine kadar düşmesinin önemine işaret ederek, bu düşüşte Türk lirasındaki istikrar, ılımlı talep ve baz etkisinin belirleyici olduğunu kaydetti.

Enflasyonda önemli olanın tek haneli rakamlarda devamlılığın sağlanması olduğunu belirten Özdebir, "Fiyat istikrarıyla öngörülebilirlik artacak, risk primi düşecek, faizler düşerek yatırım ortamı iyileşecek. Öte yandan, yılın sonuna yaklaşırken asgari ücret tartışmaları başladı. Devletimiz gelişmiş ülkelerde olduğu gibi asgari ücret üzerinden alınan vergileri kaldırsın ve bu şekilde destek olsun çağrılarımı tekrarlamak istiyorum." dedi.