ASO ‘krizden çıkış’ için iki formül önerdi

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir , talep daralmasına bağlı olarak piyasada ciddi tıkanıklık bulunduğunu belirterek, krizden çıkış için iki formülü Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a sundu.

Haber Yayın Tarihi:

Trump: Powell ve Fed bir kez daha başarısız oldu