Son Dakika Haberleri: ASO ‘krizden çıkış’ için iki formül önerdi
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ASO ‘krizden çıkış’ için iki formül önerdi

1 saat önce

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, talep daralmasına bağlı olarak piyasada ciddi tıkanıklık bulunduğunu belirterek, krizden çıkış için iki formülü Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a sundu.

ASO ‘krizden çıkış’ için iki formül önerdi, System.String[]

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, talep daralmasına bağlı olarak piyasada ciddi tıkanıklık bulunduğunu belirterek, krizden çıkış için iki formülü Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a sundu.

Ankara Sanayi Odası, Nurettin Özdebir, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:55 
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