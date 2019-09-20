ASO ‘krizden çıkış’ için iki formül önerdi
1 saat önce
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, talep daralmasına bağlı olarak piyasada ciddi tıkanıklık bulunduğunu belirterek, krizden çıkış için iki formülü Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a sundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:55
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