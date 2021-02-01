ASO'nun düzenlediği etkinlikte Türkiye ile Almanya'nın ticari iş birliği fırsatları ele alındı - Son Dakika

ASO'nun düzenlediği etkinlikte Türkiye ile Almanya'nın ticari iş birliği fırsatları ele alındı

01.02.2021 11:49
ASO'nun düzenlediği etkinlikte Türkiye ile Almanya'nın ticari iş birliği fırsatları ele alındı, System.String[]

Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde "Almanya ile Ticari İşbirliği Fırsatları" konulu çevrim içi seminer gerçekleştirildi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde "Almanya ile Ticari İşbirliği Fırsatları" konulu çevrim içi seminer gerçekleştirildi.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu etkinliğe, ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'un yanı sıra Alman Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Zafer Koç, Germany Trade&Invest Türkiye Sorumlusu Katrin Pasvantıs, NRW. Global Business Türkiye Sorumlusu Adem Akkaya, büyükelçilik yetkilileri ve Almanya'ya iş yapan sanayiciler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Özdebir, Türk ve Alman dostluğunun uzun bir tarihi geçmişi olduğunu ve Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı olan Almanya ile her alanda iş birliğini güçlendirmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Avrupa Birliği tarafından benimsenen politika ve stratejilerin uygulanmasında Almanya ile iş birliğinin büyük önem taşıdığını belirten Özdebir, "Özellikle dijitalleşme, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı da içeren çevre, iklim değişikliği konusunda ortaya konan hedeflerin başarılması, iki ülke iş dünyası açısından önemli fırsatlar barındırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Özdebir, 2019'da iki ülke arasında 33,4 milyar dolar tutarında dış ticaret hacmi oluştuğuna, Kasım 2020 itibarıyla ise 14,4 milyar doları ihracat ve 19,3 milyar dolar ithalat ile ticaret hacminin 11 ayda 2019 yılı rakamlarını geçtiğine dikkati çekerek, "Bu rakamların her iki ülke açısından da çok daha yukarılara çıkacağına inanıyorum. Bu doğrultuda, iki ülke arasında iş bağlantılarının kurulmasında, ASO olarak Almanya Büyükelçiliği ile her türlü iş birliğine hazırız." dedi.

Türk yatırımcılara davet

Büyükelçi Schulz ise Ankara'nın Türkiye'nin sadece idari merkezi değil, aynı zamanda en büyük ekonomik merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Türkiye'de 7 bin 500 Alman şirketinin şubesi olduğuna işaret eden Schulz, şöyle devam etti:

"Türkiye'de hem Türk hem de uluslararası tüketiciler için üretim yapıyorlar. Almanya'da yaklaşık 3 milyon Türk asıllı insan yaşıyor ve bunların 96 bininin ticari bir işletmesi var. Bu şirketler yaklaşık 500 bin kişiyi istihdam ediyor ve yıllık 50 milyar avronun üzerinde satış yapıyor. Bu onları önemli bir ekonomik faktör haline getirdi. Amacımız Türk ve Alman girişimcileri daha da yakınlaştırmak, iş birliği ve yatırım fırsatlarını keşfetmek. Ben bu anlamda Türk yatırımcıları Almanya'ya davet ediyorum."

Büyükelçilik yetkilileri tarafından, açılış konuşmalarından sonra Almanya'daki yatırım imkanları hakkında çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.

Ankara Sanayi Odası, Almanya, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ASO'nun düzenlediği etkinlikte Türkiye ile Almanya'nın ticari iş birliği fırsatları ele alındı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ne kendi canını düşündü ne de çevredekilerin! Şehir magandasının tehlikeli yolculuğu kamerada Fenerbahçe, Ozan Tufan için gelen 7 milyon euroluk teklifi kabul etmedi Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura böyle düştü! O anlar saniye saniye kamerada Melih Gökçek'ten, tutuklanan şüphelileri savunan Nevşin Mengü'ye tepki: Öyle bir illüstrasyon yaparım ki ömür boyu unutamazsın Metroda Chucky kostümlü sosyal deney! Kadınlara yönelik tacizde farkındalık oluşturmak istendi Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı 16 yaşındaki bir genç, polis kılığına girerek Navalny protestolarında görev yapan polislerin arasına sızdı
Türkiye'nin teröre karşı kararlı mücadelesi sürüyor! DEAŞ'ın sözde Türkiye suikastçısı tutuklandı Türkiye'nin teröre karşı kararlı mücadelesi sürüyor! DEAŞ'ın sözde Türkiye suikastçısı tutuklandı         
12:43
Kansere yakalandığı için kariyerini kaybeden vücut geliştirmeci, şimdi de bacağını kaybetmek üzere Kansere yakalandığı için kariyerini kaybeden vücut geliştirmeci, şimdi de bacağını kaybetmek üzere         
12:13
Ayhan Bilgen, tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni parti için sinyal verdi Ayhan Bilgen, tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni parti için sinyal verdi         
12:07
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Hatayspor maçında kadroda olacak Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Hatayspor maçında kadroda olacak         
11:33
Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı         
11:23
Galatasaray Boupendza için teklif yaptı, Hatayspor 10 milyon euro istedi Galatasaray Boupendza için teklif yaptı, Hatayspor 10 milyon euro istedi         
11:15
Fahiş fiyat artışları devam ediyor: Ayçiçek yağından sonra şekere de zam geldi Fahiş fiyat artışları devam ediyor: Ayçiçek yağından sonra şekere de zam geldi         
11:13
50 kuruşluk kraker için işten kovulan çalışan, 35 bin lira tazminat kazandı 50 kuruşluk kraker için işten kovulan çalışan, 35 bin lira tazminat kazandı         
11:11
Tecavüze uğradığı için intihar eden Emre'nin davasında sevindiren gelişme: Gizli ses kaydı delil olarak kabul edildi Tecavüze uğradığı için intihar eden Emre'nin davasında sevindiren gelişme: Gizli ses kaydı delil olarak kabul edildi         
10:42
Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı         
10:06
Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı         
09:47
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı         
09:33
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu         
09:28
Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı         
08:02
Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum         
07:50
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 12:58:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ASO'nun düzenlediği etkinlikte Türkiye ile Almanya'nın ticari iş birliği fırsatları ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei