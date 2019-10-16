ASO Sürekli Eğitim Merkezi Türk sanayiine ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak

Ankara Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmeler arasında imzalanan sözleşme ile ASO Sürekli Eğitim Merkezi'nde makine, plastik, endüstriyel otomasyon, elektrik ve metal teknolojisi alanında kursiyerlere eğitim verilecek. İşletmeler, 24 haftalık eğitim sonrasında başarılı olan kursiyerlerin en az yüzde 50'sini minimum 24 hafta istihdam edecek.



MEGİP İl Çalışma Kurumunun Ekim ayı toplantısında sektörün ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla Ankara Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren işletmeler arasında Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında eğitim işbirliği sözleşmesi imzalandı. Buna göre ASO Sürekli Eğitim Merkezi'nde 3 ay eğitim alacak olan kursiyerler, ilk 12 haftada haftada 1 gün, ikinci 12 haftada ise haftada 6 gün işletmede işbaşı eğitimine gidecek.



İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Üzeyir Yıldırım, "Mesleki ve teknik eğitimde önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Sayın başkanımızı ve yönetim kurulunuzu takdir ediyoruz. Ankara Sanayi Odası mesleki eğitimde bir model. ASO'nun mesleki eğitim modeli Türkiye genelinde uygulansa mesleki ve teknik eğitimde başarı elde edilir. ASO ve ASO 1. OSB üyesi işletmeleri ile imzaladığımız sözleşmeler kapsamında sektörün ihtiyaçlarına göre hazırlanan müfredat programı ve MYK yeterlilikleri doğrultusunda 23 dalda kursiyerlere eğitim verilmesini ve istihdam edilmesini sağlayacağız. Bu döngü İŞKUR, ASO ve ASO 1. OSB var olduğu sürece devam edecek. Bu eğitimler Ankara İŞKUR İl Müdürlüğü olarak bizleri heyecanlandırıyor. Ankara İŞKUR İl Müdürlüğü ve İŞKUR Sincan Hizmet Merkezi olarak her türlü desteğe hazırız. Sanayisi güçlü olmayan bir Türkiye'nin ayakta kalması mümkün değil. İŞKUR özel sektör işbirliği ile nitelikli iş gücü yetiştirerek Türk sanayisini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu işbirliğinin vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



"İşletmeler ASO Sürekli Eğitim Merkezi çıkışlı işgücü alacak"



ASO Başkanı Nurettin Özdebir ise, yeni kurulan ASO Sürekli Eğitim Merkezi'nde sektörün ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli iş gücü yetiştireceklerine dikkat çekerek, "İstihdam seferberliği kapsamında imzalanan bu protokol ile ASO Süreli Eğitim Merkezi'nde bir dönemde 300, 4 dönemde bin 200 kursiyere bugün imzalanan sözleşmeler ile 23 dalda eğitim verilecek. Daha sonra burada verilecek eğitimlerde meslek çeşidi kademeli olarak arttırılacak. İnanıyorum ki ASO Sürekli Eğitim Merkezi rüştünü sizlerin de değerli katkılarıyla ispatladığı zaman birkaç sene sonra firmalar buranın referansı ile işe eleman alacak" diye konuştu.



"Türk sanayiine büyük katkı sağlayacak"



ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş, "Kursiyerlere mesleki ve teknik alanda kendilerini geliştirme ve istihdam imkanı sunan bu proje ile işverenlere de üretim kapasitesini arttırmalarını sağlayacak nitelikli iş gücü imkanı sunuyor. Hem işverenler açısından hem de kursiyerler açısından kaçırılmayacak bir fırsat. Aynı zamanda burada verilecek eğitimlerle sektörün ihtiyaç duyduğu müfredat programını mesleki ve teknik eğitime kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje gerek mesleki ve teknik eğitime, gerekse Türk sanayisine büyük katkı sağlayacak. Bu işbirliğinin diğer OSB'lere rol model olmasını ve nice başarılı çalışmalara vesile olmasını diliyorum" dedi.



ASO Sürekli Eğitim Merkezi'nden ücretsiz eğitim imkanı, üstüne de İşKur'dan harçlık



ASO 1. OSB Yönetim Kurulu üyesi Serdar Tütek de, ASO 1. OSB' de eğitime verilen önem ve katkıyı dile getirerek, Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi (SİMEP), ASO Teknik Koleji ve ASO Sürekli Eğitim Merkezi ile ilgili bir sunum yaptı. İmzalanan sözleşmeler ile 4 Kasım tarihinden itibaren başlayacak eğitimlerle ilgili de bilgi veren ASO Sürekli Eğitim Merkezi Kurucu Temsilcisi Serdar Tütek, "İlk 12 haftalık dönemde 5 gün ASO Sürekli Eğitim Merkezi'nde eğitim alacak olan kursiyerler haftada 1 gün de işletmede işbaşı eğitimine gidecek. Böylece işverenler işe almayı planladığı kursiyerin mesleki gelişimini haftalık olarak gözlemleme imkanına sahip olacak. Birinci 12 haftalık dönemi tamamlayan kursiyerler, ikinci 12 haftalık dönemde haftada 6 gün işletmede mesleki uygulama eğitimi alacak. İşletmeler 24 haftalık eğitim sonrasında başarılı olan kursiyerlerin en az yüzde 50'sini minimum 24 hafta istihdam edecek. Kursiyerlere ilk 24 hafta süresince ödenecek olan günlük 77 TL cep harçlığı ile iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası İŞKUR tarafından karşılanacak. Tüm bu süreç içerisinde hem kursiyerlerden hem de işletmelerden finansal talepte bulunulmayacak" diye konuştu.



ASO Sürekli Eğitim Merkezi'nde 3 ayda verilen eğitimin 3 yıllık iş deneyimine denk geleceğine dikkat çeken Tütek, "Firmalar buraya gelen kursiyerlerin ücreti neyse biz daha fazlasını verelim bizim elemanımızı eğitin dediği zaman biz bu işi yaptık diyebileceğiz demektir" dedi.



Toplantısı sonunda İŞKUR Ankara İl Müdürlüğü ile Ankara Sanayi Odası ve "Akdaş Döküm, Hidromek, Serdar Plastik, Hiper Teknoloji, Ay Döküm, T Kalıp, Teknoan Hidrolik, Altınkaya Elektronik" işletmeleri yetkilileri arasında makine, plastik, endüstriyel otomasyon, elektrik ve metal teknolojisi mesleklerinde eğitim yapılmak üzere eğitim işbirliği sözleşmeleri imzalandı. Toplantı ASO Sürekli Eğitim Merkezi'nin gezilmesiyle son buldu.



ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş'ın ev sahipliğinde 14 Ekim'de ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya ASO Başkanı Nurettin Özdebir, İŞKUR Ankara İl Müdür Yardımcısı Üzeyir Yıldırım, Şube Müdürü Nesrin Şenel, İŞKUR Sincan Hizmet Merkezi Müdürü Yüksel Işık ile iş ve meslek danışmanları, Ankara Ticaret Odası, Ankara Ticaret Borsası, Beypazarı, Çubuk, Şereflikoçhisar ve Polatlı Sanayi Odalarının temsilcileri ile işbirliği sözleşmesi imzalayan işletme yetkilileri katıldı. - ANKARA