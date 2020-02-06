ASO teknik koleji Gagavuzya'ya model olacak - Son Dakika
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ASO teknik koleji Gagavuzya'ya model olacak

6 saat önce

Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti, Başkent Komrat'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşıyan bir mesleki eğitim külliyesi inşa ediyor.

ASO teknik koleji Gagavuzya'ya model olacak, System.String[]

Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti, Başkent Komrat'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşıyan bir mesleki eğitim külliyesi inşa ediyor.


ASO Teknik Kolejini model almak isteyen Gagavuz Yeri Başkan Yardımcısı Olesea Tanasoglo ve beraberindeki heyet Ankara'ya gelerek okulu ziyaret etti ve eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantının ev sahipliğini ASO Başkanı Nurettin Özdebir yaptı.


Heyete ASO'nun mesleki eğitime bakışını ve projelerini anlatan Özdebir, "Üreten nesiller yetiştirmek amacıyla, sanayicilerimizle iş birliği yaparak ülkemizin geleceğine değer katan, geleneklerine bağlı kalan, çağın gereklerini iyi okuyabilen, topluma ve insanlığa değer katan bir gençlik yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizde üretilen yüksek teknoloji ürünlerin yüzde 20'si Ankara'da üretilmektedir. Yüksek teknolojik ürünler üretmek için de nitelikli insanlara ihtiyaç var. 2012 yılında kurduğumuz ASO Teknik Koleji ile ülkeye yön verecek ahlaklı mühendis adayları yetiştiriyoruz" diye konuştu.


Sanayiciler olarak bu okulda iyi bir akademik eğitimin yanında mesleki beceri sahibi gençler yetiştirmek istediklerini belirten Özdebir," Bu okulda yetişecek gençlerimiz yeni icatlar çıkaracaklar, inovasyon yapacaklar, yeni idare tarzları geliştirecekler ve firmalarımızı dünya ile rekabet edebilecek düzeye getirecekler" dedi.


Komrat'a yapılacak okul için ASO olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Özdebir, "Gagavuz halkı bizim kardeşlerimizdir. Türkiye ve Gagavuzya arasında da gerek ekonomik ve gerekse sosyal ilişkiler daha da gelişecektir ve bunun için de elimizden gelen bütün imkanları seferber edeceğiz. Eğitim konusundaki tecrübelerimizi de sizlerle paylaşmaya hazırız " diye konuştu.


Başkan Yardımcısı Tanasoglo ise yapımı devam eden külliye hakkında bilgiler aktardı. Tanasoglo, "İnşaata 2017 yılında başladık. Külliye 1 adet okul binası, 2 adet yurt binası ve spor alanlarından oluşuyor. Okulumuzu bir meslek lisesi olarak açmayı planlıyoruz. Ülkenizde eğitim alanında yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye'deki mesleki ve teknik eğitim veren okullar ve eğitim sistemi hakkında çok güzel şeyler duyduk. Türkiye'nin de tecrübelerinden faydalanmak ve kendi eğitim modelimizi oluşturabilmek için buradayız. Sizlerin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz" diye konuştu.


ASO Teknik Koleji'nin eğitim sistemiyle ilgili brifing alan heyet daha sonra okulun derslik, atölye ve laboratuvarlarını gezdi. - ANKARA

Ankara Sanayi Odası, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:29 Kaynak: İHA
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