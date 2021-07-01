ASO Teknik Koleji'nde mezuniyet töreni yapıldı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Teknik Koleji'nde, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının tamamlanması dolayısıyla gerçekleştirilen mezuniyet töreninde 120 öğrenci diplomasını aldı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) konferans salonunda gerçekleşen törene, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş, sanayiciler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Özdebir burada yaptığı konuşmada, kolejin kuruluş aşamasında "aslolan eğitim" sloganını benimsediklerini anımsatarak, öğrencilere şu sözlerle hitap etti:

"Bugün hayatınızdaki çok önemli dönüm noktalarından birisindesiniz. Hafta sonu üniversite sınavlarına girdiniz. Bundan sonra da sizi hayata hazırlamaya devam edecek üniversite eğitiminize başlayacaksınız. Bundan sonraki süreçte önemli olan sizin ne kadar akademik eğitim aldığınız değil. Çünkü internetin, cep telefonlarının ve bilgisayarların yaygınlaşmasıyla bilgiye erişmek artık çok kolay hale geldi. Önemli olan bu değişimin içerisinde var olabilmek ve yarışabilmek. Artık, ülkelerin rekabetinin dışında, kişilerin dünya rekabetinden bahsetmek mecburiyetindeyiz. Sadece ülkemizdeki değil, artık bütün dünyadaki rekabeti düşünmek zorundasınız. Ne bildiğiniz değil, önemli olan o bildiklerinizle ne yapabildiğiniz, o bilgiyi nasıl faydaya çevirebildiğiniz."

ASO 1. OSB Başkanı Akdaş da sanayicilerden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilen ve diğer eğitim kurumlarından farklı olması için yıllardır büyük emek harcanan ASO Teknik Kolejinin klasik meslek lisesi eğitiminin ötesine geçmek ve geleceğin bilim insanlarını, Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu donanımlı mühendisler ile teknisyenleri yetiştirme hedefleri ile kurulduğuna dikkati çekti.

Teknolojinin getireceği yeni gelişmelere genç nesli hazırlamanın sanayicilerin ve eğitimcilerin en önemli görevi olduğunu belirten Akdaş, "Akıllı fabrikaların, makinelerin ve robotların hayatımıza girdiği yeni dijital hayatta yeni teknolojileri, yeni dijital gelişmeleri çok iyi kavramak ve yeni projeler üretmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Törende, okul birincisi Rıdvan Uslu, ikincisi Yaren Uyar ve üçüncüsü Oğuz Kaan Ergül'e diplomaları Özdebir ve Akdaş tarafından verildi.