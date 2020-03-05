Ankara Sanayi Odası (ASO), "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı İş Yeri" belgesi alan ilk kurum oldu.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ASO yetkilerinin katılımıyla TOBB Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) tarafından eğitim programı düzenlendi.

TOBB ve KAİSDER tarafından içeriği oluşturulan ve çeşitli üniversitelerde görev yapan akademisyenlerce verilen bir günlük eğitimde, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, yönetim kurulu üyeleri ile tüm ASO çalışanları yer aldı.

ASO, eğitimin yanında, bu konuda belirlenen kriterleri de sağlayarak Türkiye'de ilk defa "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı İş Yeri" belgesi almaya hak kazandı.

Özdebir'e, yarın düzenlenecek törenle "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı İş Yeri" belgesi KAİSDER Başkanı Göknur Atalay tarafından verilecek.