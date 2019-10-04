ASO ve Keçiören Belediyesi arasında meslek edindirme iş birliği

Keçiören Belediyesi ile Ankara Sanayi Odası (ASO) meslek edindirme faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla iş birliği yaptı.

ASO 1. Organize Sanayi Bölgesinden (OSB) yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Göçmen Hizmetleri Merkezi ile ASO Sürekli Eğitim Merkezi arasında "Meslek Edindirme ve Meslek Geliştirme Eğitim Faaliyetleri Düzenlenmesine Dair İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Protokolü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Keçiören Belediyesi Göçmen Hizmetleri Merkezi adına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ASO Sürekli Eğitim Merkezi adına ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Niyazi Akdaş imzaladı. Protokolle mesleki ve teknik eğitimde uygulanan programlarla bireyleri bir mesleğe hazırlamak, mesleği olanların kişisel gelişmelerine veya yeni mesleklere uyumlarına imkan sağlamak amaçlandı.

Altınok, belediye ve sanayi iş birliğine önem verdiklerini vurgulayarak, nitelikli iş gücünün sanayinin gelişmesinde ve güçlenmesinde önemli rol oynadığını kaydetti. Altınok, "Nitelikli bir eğitimle devletin ve milletin yükünü ciddi anlamda almış oluyorsunuz. Bu iş birliğinin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş da öncelikle ASO 1. OSB'de bulunun işletmelerin nitelikli iş gücü ihtiyacını, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan müfredat ve uzman eğitimci kadroyla sanayide kullanılan makinelerde uygulamalı eğitim vererek yetiştireceklerini kaydetti.

ASO Sürekli Eğitim Merkezi Kurucu Temsilcisi Serdar Tütek ise ASO Sürekli Eğitim Merkezi İş Modelinin hem kursiyerler açısından hem de işverenler açısından kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu bildirdi.

Tütek, ilk 12 haftada 5 gün ASO Sürekli Eğitim Merkezinde eğitim alacak kursiyerlerin, haftada 1 gün de işletmede eğitime gideceğini belirterek, şunları kaydetti:

"İşverenler, işe almayı planladığı kursiyerin mesleki gelişimini haftalık olarak gözlemleme imkanına sahip olacak. Birinci 12 haftalık dönemi tamamlayan kursiyerler ikinci 12 haftalık dönemde haftada 6 gün işletmede mesleki uygulama eğitimi alacak. İşletmeler 24 haftalık eğitim sonrasında başarılı olan kursiyerlerin en az yüzde 50'sini minimum 24 hafta istihdam edecek."

Tütek, bir kursiyerin yaklaşık 5 yıllık bir eğitim süreci sonunda ulaşabileceği beceriyi ASO Sürekli Eğitim Merkezinde 3 ayda kazandıracaklarını da ifade etti.