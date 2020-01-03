ASO ve MAN'dan iş garantili mesleki eğitim için işbirliği

Ankara Sanayi Odası (ASO), İŞKUR ve MAN Türkiye arasında Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) çerçevesinde "Pilot İşletmelerde Mesleki Eğitim Kursları İşbirliği Protokolü" imzalandı.



Protokolle MAN'ın talep ettiği nitelikte işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek ve eğitimde başarılı olanların en az yüzde 50'si istihdam edilecek. ASO'da düzenlenen protokol imza törenine ASO Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Arif Ay, İl Müdür Yardımcısı Üzeyir Yıldırım ve MAN İnsan Kaynakları Direktörü Mustafa İskifoğlu katıldı. İmza töreninde konuşan ASO Başkanı Özdebir, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman yetiştirme noktasında sağlanan her katkının çok değerli olduğunu dile getirdi. Fabrikaların içerisindeki insanları çıkarttığınız zaman geriye boş kullanılmış binalar ile kullanılmış tezgahlar kalacağını söyleyen Özdebir, "Firmaların değerini çalışan insanlar oluşturmaktadır. İnsanımızı ne kadar iyi eğitirsek, yüksek katma değerli ürünleri üretebilme kabiliyetimiz de o kadar artar. Yapılan eğitimlerle beraber iş yerlerimiz daha bilinçli çalışanlara kavuşmaya başladı. Ankara Sanayi Odası olarak iş yerlerimizin verimliliğini artırmak, insan değerimizi artırmak, kendi sağlığına, arkadaşlarının sağlığına önem vermelerini sağlamak amacıyla düzenlenen bu eğitimlere büyük önem veriyoruz" diye konuştu.



Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Arif Ay da, İŞKUR olarak istihdamın korunması, artırılması, geliştirilmesi ve işsizliğin azaltılması için çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Amacımız sanayimize nitelikli personel yetiştirmek. İstihdama katkı sağlamak için İŞKUR-özel sektör işbirliği devam ediyor" diye konuştu.



Protokol kapsamında MAN'ın talep etmiş olduğu lojistik elemanı, TİG kaynağı ve elektrik pano montajcısı mesleklerinde toplam 350 civarında kursiyer eğitimlere katılacak. Eğitimler MAN'ın Akyurt'taki fabrikasında kendi eğitimcileri tarafından gerçekleştirilecek ve eğitimlerini başarıyla tamamlayanların en az yüzde 50'si iş başı yapabilecek. - ANKARA