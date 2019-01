Asortie Mobilya'dan 'Doğadan Aldığımızı Artık Geri Veriyoruz' Kampanyası

Kağıt üretiminden ısınmaya, mobilyadan dekorasyona birçok farklı alandaki ihtiyaçlar için her yıl kişi başı ortalama 7 ağacın kesildiği Türkiye , son 10 yılda büyük bir atılım ile en çok ağaç dikilen ülkeler arasında yer alıyor. Her yıl milyonlarca dönüm arazinin dünya üzerinde çölleşmesine neden olan bu durum karşısında, Türkiye'nin bu hamlesine bir destek de Asortie Mobilya 'dan geldi. Indiana Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çeşitli ihtiyaçlar için her yıl kişi başı ortalama 7 ağaç kesiliyor, yaklaşık 600 milyon ağaç ise mobilya, kağıt ve diğer ürünlerin üretiminde kullanılıyor. Çölleşmenin önlenmesi ve temiz bir gelecek için ağaç kaybının en aza indirgenmesi hayati önem taşıyor. Mobilya ve dekorasyon sektörünün önemli markası Asortie Mobilya çevre farkındalığı oluşturmak için başlattığı 'Doğadan Aldığımızı Geri Veriyoruz' kampanyası ile satış fiyatı veya ürün cinsi gözetmeksizin yurtiçi ve yurtdışı mağazalarından alışveriş yapan her müşterisi için Türkiye'de bir fidan dikiyor. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında 3 ayda binden fazla fidan toprağa kazandırıldı.Geri dönüşüme uğrayan ağaç ürünlerinin her bir tonunda 17 ağaç kurtarılıyorMobilya ve dekorasyon endüstrisi kaynaklı dünyada her yıl milyonlarca ağacın kesildiğine değinen Asortie Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erat , "Mobilya sektörü olarak doğaya çok fazla borcumuz var. Herkesin elini taşın altına koyması ve ağaçların geri dönüşümü için çaba sarfetmesi gerekiyor. Bu fidan dikimiyle de olabilir, mobilyaların geri dönüşümüyle de olabilir. Önemli olan farkındalık oluşturup küçük veya büyük ayırt etmeden bir adım atmak. Geri dönüşüme uğrayan ağaç ürünlerinin her bir tonunda 17 ağaç kurtarılıyor. Kurtarılan ağaçlar, yılda ortalama 250 kilogram karbondioksit temizlerken 26 bin 460 litre su ve 4 bin kilovat enerji tasarrufu sağlıyor. Şirket olarak sektörümüzde bir ilki başlatarak kesilen her ağacın yerine yenisini dikip gelecek nesillere bol oksijenli bir dünya bırakmak istiyoruz" dedi.Asortie Mobilya'nın, Türkiye, Dubai Sırbistan ve Ukrayna mağazalarında yapılan her alışveriş için Türkiye'de bir fidan dikimi yaptığı kampanyasında bugüne kadar binden fazla fidan dikimi gerçekleştiği bildirildi. Adlarına fidan dikimi yapılacak müşteriler dilerlerse fidanlarını teslim alıp istedikleri yere kendileri de dikebildiği kaydedildi. - İSTANBUL