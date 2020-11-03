ASOSEM'in eğitimleri Malatya'ya model olacak

Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Niyazi Akdaş, odanın sürekli eğitim merkezinin sadece Ankara'ya değil, Türkiye'ye de örnek olacağını, bu kapsamda Malatya'da kurulacak eğitim merkezi için gerekli tüm destekleri sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.

ASO 1.OSB'den yapılan açıklamaya göre, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, bölgeyi ziyaret etti. Bu kapsamda Sadıkoğlu ve Yoğunlu, buradaki ASO Eğitim Merkezinin (ASOSEM) eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Akdaş, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Yönetim Kurulu olarak eğitime büyük önem verdiklerini belirterek, "Eğitim merkezlerimizde önce kendi sanayicimizin, sonra Türkiye'deki diğer sanayi bölgelerinin nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi hedefliyoruz. ASOSEM sadece Ankara'ya değil, Türkiye'ye de örnek olacak. Malatya'da kurulacak eğitim merkezi için gerekli tüm destekleri sağlamaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Akdaş, "Bir ülkenin geleceğinin o ülke insanlarının alacakları eğitime bağlı olduğu gerçeğine inanıyoruz. Sanayicilerimizin yaşadığı en büyük sıkıntılardan birinin nitelikli eleman bulamama sorunu olduğunun ve çözümünün mesleki eğitimden geçtiğinin bilincindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Burada yer alan eğitim merkezleri bizleri çok etkiledi"

ASOSEM'i inceleyen Sadıkoğlu da Malatya'da kurulacak eğitim merkezi için buradaki modeli örnek aldıklarını bildirdi.

Sadıkoğlu, ASO 1.OSB'de yer alan eğitim merkezlerinin Türkiye'ye rol model olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda Malatya'da faaliyete geçireceğimiz eğitim merkezimizde burayı (ASOSEM) model aldık, tecrübelerden faydalanmak istedik. Burada yer alan eğitim merkezleri bizleri çok etkiledi. Gerek Türkiye'nin nitelikli iş gücü sorununa çözüm bulmak açısından gerekse yalın üretimle verimliliği artırma açısından düşünülmüş eğitim merkezleriniz var. Eğitime yapmış olduğu katkılardan dolayı ASO 1.OSB'ye teşekkür ediyorum."