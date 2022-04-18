Aspart yeni kimliğine kavuştu! - Son Dakika

Geçtiğimiz yıl 50'inci yaşını kutlayan ve 200'den fazla premium yedek parça markasının ana distribütörlüğünü yapan Motor Aşin'in yüzde yüz yerli ve milli markası Aspart, yeni kurumsal kimliğine kavuştu.

Kurumsal Dönüşüm Projesi kapsamında markanın yeni logo su, Motor Aşin'in Genel Merkezi'nde, Stratejik Dönüşüm ve Vizyon toplantısında ilk kez duyurulmuş oldu. Şirketin yeni vizyonu ve dinamizmini yansıtan yeni logonun tanıtıldığı toplantıda söz alan Motor Aşin CEO'su Saim Aşçı, yedek parça sektöründe yeni ürün gruplarına yönelik yoğun bir çalışma içinde olduklarını, aynı zamanda yeni dağıtım merkezleriyle Türkiye genelini kapsayan lojistik altyapılarını sağlamlaştırdıklarını dile getirdi.

Ürün portföyü genişliyor

Dünyadaki değişen dengeler sonucunda insan faktörünün halen önemli bir görev edindiğine dikkat çeken Aşçı "Satış sonrası ve yedek parça sektöründe "insana değer" yaklaşımı bizler için birinci unsur olmaya devam edecek. Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda yüzde yüz yerli ve milli markamız ASPART'ın ürün portföyünü aldığımız sıcak geri bildirimlerle genişletiyoruz." şeklinde konuştu.

400 çeşit üründen 10 bin çeşit ürüne ulaştı

2012 yılında serüvenine başlayan markanın kısa sürede 400 çeşit ürüne ulaştığını, bugünse 10 bin çeşit ürüne ev sahipliği yaptığını söyleyen Aşçı, "Teknolojinin hayatın ayrılmaz bir parçası olduğu günümüzde inovatif ve dijital çözümler sunacağız. Aspart ile pazar payımızı artırarak, Motor Aşin çatısı altında olmanın verdiği güvenceyle yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Motor Aşin'in değerleriyle harmanlanan Aspart'ın yükselen grafiği ve sektörün teveccühü ile hız kesmeden pazarın ihtiyacına uygun ürün tedarikini sürdüreceğiz." dedi.