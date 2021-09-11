Üye Girişi
Aspendos 28. kez opera severlere kapılarını açtı - Son Dakika

Aspendos 28. kez opera severlere kapılarını açtı

11.09.2021 12:46

Aspendos 28. kez opera severlere kapılarını açtı Opera ve Bale Festivali'nde "Madama Butterfly" operası sahnelendi Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "Madama Butterfly" oyunu sergilendi.

Aspendos 28. kez opera severlere kapılarını açtı

Opera ve Bale Festivali'nde "Madama Butterfly" operası sahnelendi

ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "Madama Butterfly" oyunu sergilendi.

Aspendos Antik Tiyatro'da düzenlenen ve 4 Eylül' de 4. Murat operasıyla başlayan festival, bu kez de Japon kızı Cio Cio San ile Amerikan subayı Pinkerton'un aşklarının anlatıldığı "Madama Butterfly" operası ile opera sevenleri ağırladı. Ünlü besteci Giacomo Puccini'nin, Madama Butterfly'ın yaşadığı acıklı hayatını anlatıldığı operayı rejisör Yiğit Günsoy sahneye koydu.

Tulio Gagliardo Varas yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası tarafından sergilenen operanın koro şefliğini Mahir Seyrek yaptı.

Japon ve Amerikan kültürlerinin buluştuğu oyunda, umutsuzluk, acı, gururu ve imkansız aşkı yaşayan "Madama Butterfly"ı Güney Koreli konuk sanatçı soprano Lilla Lee, yaşama devam etmeyi seçen Pinkerton'u ise tenor Erdem Erdoğan seslendirdi.

Tenör Erdem Erdoğan yaptığı açıklamada, " 28. Aspendos Ulusal Opera ve Bale Festivali kapsamında Giacomo Puccini'nin Pinkerton'un rolünü seslendiriyorum. Aspendos'ta şarkı söylemek çok heyecan verici. Daha önceki yıllarda da konser yapma şansı elde ettim. Burası dışardan bakıldığında devasa gözüküyor. Bir şarkıcı olarak her şey çok büyük geliyor ama sonra ağzınızı açtığında binlerce yıl önce yapılmış bir yapının aslında ne kadar mantıklı yapıldığı ve şarkıcıyı ne kadar yardım ettiği ortaya çıkıyor. Burada şarkı söylemekten son derece mutluyum, heyecan verici. Özellikle bu pandemi dönemini baz alırsak. Umarım pandemi bir an önce biter ve daha dolu sahnelerde konserlerimizi yapma imkanı buluruz" dedi.

Sergilenen oyunda Sharpless'i Serhat Konukman, Suzuki'yi Medine Tuganova, Goro'yu Fatih Şanal, Bonzo'yu Toygarhan Atuner, Yamadori'yi Mehmet Ali Tutar, Kate'yi Tuğçe Oğuzülgen, komiseri Erdi Can Aybaş ve nikah memurunu ise Enis Ok canlandırdı.

Yerli ve yabancı çok sayıda sanatseverin izlediği opera, izleyenlerden tam not aldı.

İzleyenlerden Mazlume Ciğerci, "Aspendos'u çok iyi biliyorum. Sadece ortam için gelinebilir. Üstüne böyle opera bale olunca. Bu yıl 28.'si düzenleniyor, son derece güzel. Her sene muhakkak gelmeye çalışıyorum. Grup olarak geldik, genelde yurt dışından yabancı olarak geliniyor ama yerli az" şeklinde konuştu.

"Çok beğendik"

Opera izlemeye gen bir çift ise, "Aspendos bölgesini daha önce gezmeye gelmiştik. Çok beğendik, harika bir atmosfer. Bura da opera ve bale günlerinin olması harika. Bu yüzden etkinlik çok iyi bir hava katmış oldu. Bu kadar yoğunluk olabileceğini düşünmüyorduk. Gelince çok şaşırdık, çok beğendik. 2 yıldır Alanya bölgesinde yaşıyoruz. Misafirliğe gelen akrabalarımıza, arkadaşlarımızı gezme amaçlı getiriyoruz, kendimiz de gelmiş oluyoruz haliyle. Geçen yıl pandemi haliyle çok fazla fırsat vermedi. Geçtiğimiz yıla göre insan popülasyonu çok iyi durumda. Geçen yıl bizim gibiydi bomboştu. Böyle bir organizasyonun olması gerçekten çok güzel, devamını bekliyoruz" diye konuştu.

Aspendos 28. kez opera severlere kapılarını açtı
Aspendos 28. kez opera severlere kapılarını açtı
Aspendos 28. kez opera severlere kapılarını açtı
Aspendos 28. kez opera severlere kapılarını açtı

Aspendos, Turizm, Opera, Bale, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Aspendos 28. kez opera severlere kapılarını açtı - Son Dakika


Son Dakika

Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! Fenomen Ala Tokel'le yeni aşka yelken açtı 13:21 Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! Fenomen Ala Tokel'le yeni aşka yelken açtı Kurdele kesen Babacan'dan Erdoğan'a gönderme: Dikkat et kafana yumruk gelmesin 13:16 Kurdele kesen Babacan'dan Erdoğan'a gönderme: Dikkat et kafana yumruk gelmesin Müge Anlı'da aranıyordu, 6 gündür kayıp gencin cansız bedeni bulundu 12:07 Müge Anlı'da aranıyordu, 6 gündür kayıp gencin cansız bedeni bulundu
Son Dakika! İdlib'deki saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı 11:28 Son Dakika! İdlib'deki saldırıda 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı Pes dedirten olay: Köpeği ezdi, araçtan düşen parçayı alıp hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti 11:08 Pes dedirten olay: Köpeği ezdi, araçtan düşen parçayı alıp hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti 10:53 Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis biber gazıyla müdahale etti
Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti 10:49 Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti Son dönemde elektrik faturalarının yüksek gelmesinin sebebi öğrenildi! Temel etken maliyet artışı 10:29 Son dönemde elektrik faturalarının yüksek gelmesinin sebebi öğrenildi! Temel etken maliyet artışı

Son Dakika Haberleri
13:22 Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi açıkladı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun
13:21 Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! Fenomen Ala Tokel'le yeni aşka yelken açtı
13:19 Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu
13:16 Kurdele kesen Babacan'dan Erdoğan'a gönderme: Dikkat et kafana yumruk gelmesin
13:14 Türkiye'de ilk kez kuruldu! Trafik sorununu çözecek akıllı kavşak dönemi Kırıkkale'de resmen başladı
11:29 Arda Turan'dan, Fatih Terim sorusuna duygusal cevap
11:22 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbeleri söküldü
11:21 Ali Akman fırtına gibi esti! Johan Cruyff Ödülü'nü Türk forvet kazandı
10:52 Eski nişanlısını rahatsız edince, kuzenler duruma müdahale etti! Kaçırıp dövdüler sonra da uçurumdan attılar
10:51 Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Burak Kapacak, kulüp televizyonuna konuştu: Rakiplerimiz de bizden korkuyordur
Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi açıkladı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi açıkladı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun         
13:22
Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu         
13:19
Türkiye'de ilk kez kuruldu! Trafik sorununu çözecek akıllı kavşak dönemi Kırıkkale'de resmen başladı Türkiye'de ilk kez kuruldu! Trafik sorununu çözecek akıllı kavşak dönemi Kırıkkale'de resmen başladı         
13:15
"Allah'ım Sen bize şehitlik nasip et" diye dua etti, 5 yıl sonra şehit oldu         
11:34
Babasından uyuşturucu parası istediği için vurulduğu sanılıyordu! Gencin, kardeşiyle çıkan arbede sonucu öldüğü iddia edildi Babasından uyuşturucu parası istediği için vurulduğu sanılıyordu! Gencin, kardeşiyle çıkan arbede sonucu öldüğü iddia edildi         
11:20
Dürümcü Emmi'nin sahibi Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" dedi, gerçek bambaşka çıktı         
10:54
Esra Erol sinirlerine hakim olamadı! Çocuklarını ve eşini terk eden kadın, 30 yaş büyük yasak aşkından hamile kaldı Esra Erol sinirlerine hakim olamadı! Çocuklarını ve eşini terk eden kadın, 30 yaş büyük yasak aşkından hamile kaldı         
10:53
Kız meselesi yüzünden mekanı birbirine kattı, ortalık savaş alanına döndü Kız meselesi yüzünden mekanı birbirine kattı, ortalık savaş alanına döndü         
10:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan 350 milyon liralık tesisi açtı! Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlatacak Cumhurbaşkanı Erdoğan 350 milyon liralık tesisi açtı! Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlatacak         
10:07
Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti         
09:58
Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz         
09:14
Tavuk kümesine giren adam, diğerlerinden farklı olan yumurtayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi Tavuk kümesine giren adam, diğerlerinden farklı olan yumurtayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi         
00:38
Kızının düğününe giden anne kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Kızının düğününe giden anne kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti         
00:07
Seren Serengil'in canlı yayında göğsü açıldı, apar topar kapatmaya çalıştı Seren Serengil'in canlı yayında göğsü açıldı, apar topar kapatmaya çalıştı         
22:55
63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozuyla gündeme bomba gibi düştü 63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozuyla gündeme bomba gibi düştü         
19:05
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma arkadaşının cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çalışma arkadaşının cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı         
16:17
22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi 22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2021 13:42:50. #1.11#
SON DAKİKA: Aspendos 28. kez opera severlere kapılarını açtı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement