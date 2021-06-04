Üye Girişi
Aspendos Antik Kenti'nin UNESCO'nun kalıcı listesine alınması için çalışma yürütülüyor - Son Dakika

Aspendos Antik Kenti'nin UNESCO'nun kalıcı listesine alınması için çalışma yürütülüyor

04.06.2021 17:42
Aspendos Antik Kenti'nin UNESCO'nun kalıcı listesine alınması için çalışma yürütülüyor, System.String[]

Aspendos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Veli Köse başkanlığında Türk ve yabancı bilim adamları ile öğrenciler, 2008'den bu yana bölgede yüzey araştırması ve kazı çalışmalarını sürdürüyor.

Aspendos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Veli Köse başkanlığında Türk ve yabancı bilim adamları ile öğrenciler, 2008'den bu yana bölgede yüzey araştırması ve kazı çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Köse, AA muhabirine, antik kentin etkileyici görünümüyle dikkati çektiğini söyledi.

Köse, Aspendos'taki kazıların 2011-2013 sezonlarında Antalya Müzesi Müdürlüğü denetiminde, 2014-2019 döneminde Bakanlar Kurulu Kararı İzinleri ile son olarak ise 2019'dan itibaren "Cumhurbaşkanı Kararlı Kazı" statüsünde sürdürüldüğünü ifade etti.

Aspendos'un geçen sene yurt içinde yürütülen 12 aylık kazılar arasına katıldığını hatırlatan Köse, kazılarda Roma Bazilikası Vestibulum'u (Bazilikanın ana giriş salonu), çeşme yapısı, agora ve iki katlı dükkanlar, stoa kompleksi hakkında bilinmeyen birçok yeni veriye ulaşıldığını bildirdi.

Söz konusu yapılar hakkında daha fazla bilgiye sahip olduklarını anlatan Köse, "Domus (Roma evi) ve iki katlı dükkanlar kazı alanlarında ortaya çıkartılan buluntular, Aspendos'un Kalkolitik ve Erken Demir çağlarına dek inen materyal kültür örnekleri sundu." dedi.

Çalışmaların ardından yapılan başvuruyla Aspendos Tiyatrosu ve Aspendos Su Kemerleri'nin 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındığını aktaran Köse, Aspendos'a örnek gösterilen benzer yapıların kalıcı listede yer aldığını belirtti.

Aspendos'taki yapıların da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne geçmesi için sürdürülebilir Gelişim ve Alan Yönetim Planının bitirilmesinin beklendiğini ifade eden Köse, "Bu hususta içinde yürüme yolları ve rotaları, bilgilendirme panoları, seyir terasları ve karşılama merkezi bulunduran bir çevre düzenleme projesi sunulmuş, proje Koruma Kurulu'ndan onaylanmış ve Uygulama Projesi 2021 yatırım programına konulmuştur. İhalesi yapılıp uygulama projesi bitirildikten sonra Aspendos'taki her iki yapının UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne alınması için başvuru yapılacak. Çalışmalar hummalı şekilde sürdürülüyor." diye konuştu.

Aspendos Antik Kenti'nin UNESCO'nun kalıcı listesine alınması için çalışma yürütülüyor

UNESCO Dünya Mirası, Aspendos, Roma, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Aspendos Antik Kenti'nin UNESCO'nun kalıcı listesine alınması için çalışma yürütülüyor - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fransız devi Olympique Lyon, Dimitrios Pelkas için geliyor Fransız devi Olympique Lyon, Dimitrios Pelkas için geliyor Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde otomobil yangını! Trafik durdu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde otomobil yangını! Trafik durdu TEM'de ticari araç ve kamyon çarpıştı! Feci kazada 1 ölü, 2 yaralı var TEM'de ticari araç ve kamyon çarpıştı! Feci kazada 1 ölü, 2 yaralı var Musa Orhan'ın Musa Orhan'ın "özür dile" teklifini reddeden Ezgi Mola'nın hapis istemi sürüyor Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu! Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu! İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu 8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? 8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi! Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi!

Son Dakika Haberleri
17:32 Polisleri tehdit eden adam 1 yıl 12 ay hapis cezası aldı
17:29 TEM'de ticari araç ve kamyon çarpıştı! Feci kazada 1 ölü, 2 yaralı var
17:27 Taraftar oylarıyla belirlendi! Burak Yılmaz sezonun iyi futbolcusu seçildi
17:22 Darp edilip ayakkabılarını çaldırdı! Neymar'ın zor anları saniye saniye kameralarda
16:58 Musa Orhan'ın "özür dile" teklifini reddeden Ezgi Mola'nın hapis istemi sürüyor
16:28 TFF'nin belirlediği oyuncu teşvik primleri açıklandı!
16:24 Gece gündüz kaçabiliyorum! 12 kez cezaevinden kaçan adam TV kanalına konuştu
16:19 Serenay Sarıkaya, süper mini etekli pozlarıyla göz doldurdu!
16:14 Fenerbahçeliler, 'Haklıydık Kazandık' etiketi ile sosyal medyayı salladı
16:09 İktidar ve muhalefet metro inşaatında karşı karşıya geldi! Metro inşaatı toprakla dolduruldu
Son Dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı Son Dakika: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı         
17:48
Üreticilere yönelik 150 milyonu aşkın destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Üreticilere yönelik 150 milyonu aşkın destek ödemesi bugün hesaplarda olacak         
17:34
Önder Özen ve Metin Tekin, EURO 2020 boyunca NTV ekranlarında futbolseverlerle buluşacak Önder Özen ve Metin Tekin, EURO 2020 boyunca NTV ekranlarında futbolseverlerle buluşacak         
17:31
Darp edilip ayakkabılarını çaldırdı! Neymar'ın zor anları saniye saniye kameralarda Darp edilip ayakkabılarını çaldırdı! Neymar'ın zor anları saniye saniye kameralarda         
17:22
Oyunda tanıştığı kızı kaçıran 2 çocuk babası adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım Oyunda tanıştığı kızı kaçıran 2 çocuk babası adam: Kötü yola düşmesin diye yaptım         
16:49
Kardeşini ziyaret etmek için gittiği evin 4.katından aşağıya düştü, annenin feryatları yürek dağladı Kardeşini ziyaret etmek için gittiği evin 4.katından aşağıya düştü, annenin feryatları yürek dağladı         
16:15
Karadeniz Ereğlisi için yeni müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak Karadeniz Ereğlisi için yeni müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak         
15:28
Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta         
14:59
Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir? Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir?         
14:32
Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak         
13:43
Yasağa rağmen masaj salonunda basılan 14 kişiye, 44 bin lira ceza kesildi Yasağa rağmen masaj salonunda basılan 14 kişiye, 44 bin lira ceza kesildi         
13:32
200 milyonluk vurgun yapan 200 milyonluk vurgun yapan "Gaipler" çetesi çökertildi         
13:22
Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu         
11:21
Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı         
11:18
Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor         
10:29
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
Bu işi yapmak cesaret ister! Metrelerce yüksekte ekmek mücadelesi Bu işi yapmak cesaret ister! Metrelerce yüksekte ekmek mücadelesi         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 18:03:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aspendos Antik Kenti'nin UNESCO'nun kalıcı listesine alınması için çalışma yürütülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement