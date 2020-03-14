Aspendos Antik Tiyatrosu'nda dezenfekte çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aspendos Antik Tiyatrosu'nda dezenfekte çalışması - Son Dakika

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda dezenfekte çalışması

6 saat önce

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda dezenfekte çalışmalarından detaylar ANTALYA - Antalya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Aspendos Antik Tiyatrosu'nda dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda dezenfekte çalışmalarından detaylar ANTALYA - Antalya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Aspendos Antik Tiyatrosu'nda dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda dezenfekte çalışması

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mahsur kaldığı mağaradan kurtarılan keçi emzirmek için yavrusuna koştu
Denetimli serbestlik hükümlüsü kadın, akrabasıyla tartışıp sinirini emanet kamyonetten çıkardı Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e yükseldi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere koronavirüs uyarısı: Çocuklar için tramvaya dönüşmesin

Son Dakika Haberleri
20:47 Çocuk Esirgeme Kurumu sitesinde yangın 30 çocuk dumandan etkilendi
20:46 KORONAVİRÜS TARAMASI BAHANESİYLE HIRSIZLIK DOLANDIRICILIK UYARISI
20:46 Konya'da 3 şüpheli kablo hırsızlığı iddiasıyla tutuklandı
20:42 Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs taraması adı altında ortaya çıkan dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları uyardı
20:42 Gaziantep Valiliğinden "koronavirüs bahanesiyle hırsızlık" uyarısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 20:52:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aspendos Antik Tiyatrosu'nda dezenfekte çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]