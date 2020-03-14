Aspendos Antik Tiyatrosu'nda dezenfekte çalışması - Son Dakika

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Aspendos Antik Tiyatrosu'nda dezenfekte çalışması
6 saat önce
Aspendos Antik Tiyatrosu'nda dezenfekte çalışmalarından detaylar ANTALYA - Antalya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Aspendos Antik Tiyatrosu'nda dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:54 Kaynak: AA
Aspendos Antik Tiyatrosu'nda dezenfekte çalışmalarından detaylar ANTALYA - Antalya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Aspendos Antik Tiyatrosu'nda dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.
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