Aspendos Festivali, 'Genç Opera Yıldızları' konseriyle sona erdi - Son Dakika

DEVLET Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü'nce Antalya'da bu yıl 27'ncisi düzenlenen Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 'Genç Opera Yıldızları' konseriyle tamamlandı.

Tarihi Aspendos Tiyatrosu'nda 5 Eylül Cumartesi akşamı, gala konseriyle başlayan festival, '3 Soprano 3 Bas' konseriyle devam etti. Festivalin son konserinde ise Devlet Opera ve Balesi'nin gelecek vaat eden opera yıldızları soprano Işılay Meriç Karataş, Saliha Aktaş, Ayşe Şenoğul, mezzo soprano Tuğçe Oğuzülgen, tenor Berk Dalkılıç, bariton Gürhan Gürgen, bas Doğukan Özkan ve Murat Göçken, solist sanatçılar olarak sahnedeki yerlerini aldı.