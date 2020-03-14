Aspendos'ta dezenfeksiyon çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aspendos'ta dezenfeksiyon çalışması - Son Dakika

Aspendos'ta dezenfeksiyon çalışması

7 saat önce

ANTALYA'nın Serik ilçesinde tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Aspendos'ta dezenfeksiyon çalışması, System.String[]

ANTALYA'nın Serik ilçesinde tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda dezenfeksiyon çalışması yapıldı.Serik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından koronavirüs salgınına karşı tedbir olarak başlatılan dezenfeksiyon çalışmaları sürdürüldü. Bu kapsamda her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu başta olmak üzere resmi kurum ve kuruluşlar, ilçe stadyumu ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak alanlar dezenfekte edildi.


serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:49 Kaynak: DHA
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