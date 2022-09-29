ASPENDOS'TA SAFİNA KONSER VERDİ - Son Dakika
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ASPENDOS'TA SAFİNA KONSER VERDİ

29.09.2022 10:32

Aspendos Born Again etkinlikleri kapsamında İtalyan operatik pop sanatçısı Alessandro Safina, Aspendos Antik Tiyatro'da konser verdi.

Aspendos Born Again etkinlikleri kapsamında İtalyan operatik pop sanatçısı Alessandro Safina, Aspendos Antik Tiyatro'da konser verdi.

M.S. 2. yüzyıldan itibaren yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapmış antik Yunan ve Anadolu kültürlerinin mozaiğini barındıran Aspendos Antik Tiyatrosu'nda Limak Flarmoni Orkestrası eşliğinde gerçekleştirilen konserde 59 yaşındaki ünlü İtalyan sanatçı Alessandro Safina sahneye çıktı. Alessandro Safina 2 saat süren konserde sevilen parçaları seslendirdi. Konser sonrası çok sayıda yerli ve yabancı müzik sever Alessandro Safina ve Limak Flarmoni Orkestrası'nı ayakta alkışladı. Konseri Serik Kaymakamı Cemal Şahin ve çok sayıda yerli ve yabancı turist izledi.

Aspendos Born Again etkinlikleri kapsamında Limak Flarmoni Orkestrası eşliğinde ünlü tenor Murat Karahan ve ünlü opera sanatçılarından Plácido Domingo da konser verecek.

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Kaynak: DHA

Alessandro Safina, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ASPENDOS'TA SAFİNA KONSER VERDİ - Son Dakika

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