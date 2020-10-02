Aspendos Tiyatrosu'nda satranç turnuvası - Son Dakika

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bulunan Aspendos Tiyatrosu'nda, 'Satranç Sporcularımızı Tarih ile Buluşturuyoruz' projesi kapsamında, satranç turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Satranç Sporcularımızı Tarih ile Buluşturuyoruz' projesi, Antalya'nın Akseki, Manavgat, Korkuteli, Muratpaşa, Kepez, Döşemealtı, Elmalı, Kaş, Demre, Kumluca, Aksu, Finike, Gazipaşa, Kemer, Serik, İbradı, Konyaaltı ve Alanya olmak üzere 18 ilçesinde gerçekleştirildi. Proje kapsamında Aspendos Antik Tiyatrosu'nda, pandemi tedbirleri kapsamında satranç turnuvası düzenlendi. 16 kişinin katıldığı turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu tarafından verildi.

Turnuva hakkında açıklama yapan Serik Gençlik ve Spor İlce Müdürü Mevlüt Özen, "Organizasyon, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü , Satranç İl Temsilciliği iş birliğiyle, gençlik ve spor ilçe müdürlükleriyle koordineli gerçekleştirildi. Proje ile Covid-19 salgın süresince eğitim ve öğretimlerini evlerinde online devam ettiren çocukların ve gençlerin sportif ve sosyal hayatlarını aktif tutmak, Antalya ilinin tarihi ve kültürel varlıkları ile kentsel zenginliklerini tanıtmak, geleceğin mimarları çocukların ve gençlerin tarih bilincinin sporla birleştirilmesi amaçlanıyor" diye konuştu.

Covid-19 salgını nedeniyle uzun zamandır turnuva yapılamadığını aktaran Özen, "Pandemi etkisiyle istediğimiz katılım olmadı. Yine de farkındalık açısından çok güzel oldu" dedi.