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ASPI: Doğu Türkistanlı 80 bin kişi, Çin'de fabrikalarda zorla çalıştırılıyor, alınıp satılıyorlar
6 saat önce
Avustralya merkezli düşünce kuruluşu ASPI'nin pazar günü yayınladığı bir rapor, 2017 ile 2019 yılları arasında 80 bin Uygur'un Çin genelindeki fabrikalarda zorla çalıştırıldığını ortaya koydu
Avustralya merkezli düşünce kuruluşu ASPI'nin pazar günü yayınladığı bir rapor, 2017 ile 2019 yılları arasında on binlerce Uygur'un Çin genelindeki fabrikalarda zorla çalıştırıldığını ortaya koydu.
Söz konusu fabrikalar, 83 küresel markanın bu ülkedeki tedarik merkezleri.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:09
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