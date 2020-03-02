ASPI: Doğu Türkistanlı 80 bin kişi, Çin'de fabrikalarda zorla çalıştırılıyor, alınıp satılıyorlar - Son Dakika
Son Dakika Dünya ASPI: Doğu Türkistanlı 80 bin kişi, Çin'de fabrikalarda zorla çalıştırılıyor, alınıp satılıyorlar - Son Dakika Dünya

ASPI: Doğu Türkistanlı 80 bin kişi, Çin'de fabrikalarda zorla çalıştırılıyor, alınıp satılıyorlar

6 saat önce

Avustralya merkezli düşünce kuruluşu ASPI'nin pazar günü yayınladığı bir rapor, 2017 ile 2019 yılları arasında 80 bin Uygur'un Çin genelindeki fabrikalarda zorla çalıştırıldığını ortaya koydu

ASPI: Doğu Türkistanlı 80 bin kişi, Çin'de fabrikalarda zorla çalıştırılıyor, alınıp satılıyorlar, System.String[]

Avustralya merkezli düşünce kuruluşu ASPI'nin pazar günü yayınladığı bir rapor, 2017 ile 2019 yılları arasında on binlerce Uygur'un Çin genelindeki fabrikalarda zorla çalıştırıldığını ortaya koydu.


Söz konusu fabrikalar, 83 küresel markanın bu ülkedeki tedarik merkezleri.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Uygur, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:09 
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