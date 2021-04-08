ASPİLSAN Enerji Li-İyon pil üretimi için son imzayı attı - Son Dakika

ASPİLSAN Enerji Li-İyon pil üretimi için son imzayı attı

08.04.2021 17:06
ASPİLSAN Enerji Li-İyon pil üretimi için son imzayı attı, System.String[]

Güney Koreli Top Material firması ile ASPİLSAN Enerji arasında Li-iyon Pil Üretim Tesisi yatırımı kapsamında 'Makine, Ekipman, Yardımcı Sistemler ve Yazılım Tedarik Sözleşmesi' imzalandı.

Güney Koreli Top Material firması ile ASPİLSAN Enerji arasında Li-iyon Pil Üretim Tesisi yatırımı kapsamında 'Makine, Ekipman, Yardımcı Sistemler ve Yazılım Tedarik Sözleşmesi' imzalandı.

Yerli ve milli üretim atağını besleyen, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinden biri olan ASPİLSAN Enerji, 2 Ekim 2020'de temellerini attığı yatırımı ile ilgili çalışmalarını hızla sürdürüyor. Yalnızca ASPİLSAN Enerji için değil aynı zamanda Türkiye, hatta Avrupa için bir ilk olma özelliği taşıyan Li-iyon Silindirik Pil Üretim Tesisi Yatırımı kapsamında, yaklaşık 25 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesiste yılda 21 milyon adet pil hücresi üretilmesi hedefleniyor. Bu yatırımla; Li-iyon pil teknolojisi ve üretimi konusunda öncelikle teknoloji transferinin sağlanması ve nitelikli Ar-Ge personeli yetiştirilerek kendine özgü pil teknolojisinin ülkeye kazandırılması hedefleniyor. Bu kapsamda daha önce pil hücresi üretim teknolojisini kazanmak adına Koreli bir firma ile teknoloji transfer sözleşmesi imzalayan ASPİLSAN Enerji, kendi bünyesinde yer alan Ar-Ge merkezleri ile de çalışmalarına devam ediyor. Böylelikle, sadece savunma sektörü değil aynı zamanda taşınabilir enerji sektörünün tamamının desteklenmesi ve bu alanda ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçların karşılanabilmesini mümkün kılıyor. Dışa bağımlılığı azaltmada ülkemizi bir adım daha ileri taşıyacak yatırımın son aşaması olarak Güney Koreli Top Material firması ile ASPİLSAN Enerji arasında Li-iyon Pil Üretim Tesisi yatırımı kapsamında 'Makine, Ekipman, Yardımcı Sistemler ve Yazılım Tedarik Sözleşmesi' imzalandı.

İmza töreninde konuşan ASPİLSAN Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. İsmail Hakkı Doğankaya; "ASPİLSAN Enerji olarak, yüreğimizi koyduğumuz, Li-iyon pil batarya fabrikası projemizde, ilk safha olarak inşaatımızı 2 Ekim 2020'de hayata geçirdik ve bugün yüzde 55'ini tamamladık. Arkasından Li-iyon pil hücresi üretim kabiliyeti, 'teknoloji transferi sözleşmesini' 7 Aralık 2020 tarihinde Güney Koreli Top Battery firması ile imzaladık ve bu güne kadar çok mesafe kat ettik. Bugün de, projemizin son önemli dönemeci diyebileceğimiz, üçüncü safhası olarak, tüm idari, teknik ve finansal detaylarını çok çalıştığımız, Li-iyon teknoloji merkezi pil hücresi üretim hattı ve kuru/temiz oda tedariki sözleşmelerini, biri Güney Koreli Top Material ve diğeri yerli HTL olmak üzere iki firma ile huzurlarınızda imzalayarak, şirketimiz ve ülkemiz için, tarihi bir güne, tanık olacağız. Bugün imzalayacağımız sözleşmenin birincisinin değerli bir yönü de, birlikte teknoloji transferinde çalıştığımız ve üretim hattı kurulumunda da çalışacağımız Top Battery yeni adi ile Top Material firmasının Güney Koreli olmasıdır. Bu bağlamda, Güney Koreye verdiğimiz, tarihi katkıyı, gururla yinelerken, Güney Kore Busan Şehitliğinde yatan, şehitlerimizi de minnetle anarım. Bilinmesini isterim ki, Li-iyon projemiz ile, geleceğin petrolü ve stratejik ürünü olarak ta anılan Li-iyon pil hücresinin, tasarım ve üretim kabiliyetini, özgün, yerli ve milli olarak, ülkemize kazandırarak, önemi ve gerekliliği her geçen gün daha çok artan, ülkemizin mobil enerji ihtiyaçlarına, çare ve çözüm olacağız. Bugün atacağımız imzalar ile inancımız ve kararlılığımız odur ki; 'teknolojinin enerjisi' mottomuz ve ASPİLSAN enerji olarak Lityum-iyon teknoloji merkezi projemiz ile ülkemize stratejik, özgün, yerli ve milli teknolojik bir değer ve üreten bir fabrika kazandırmaktayız. Kazanılacak ve geliştirilecek teknolojik entelektüel, know-how birikimi ve kapasitesi ile, pil tasarımı ve üretimi konusunda ilk ve tek olarak bölgede lider konumuna gelmekteyiz. Pil batarya konusunda sadece ürün değil, tasarım kodu da üreterek, ülkemizin yenilenebilir enerji ihtiyaçlarına çözümler üretmek üzere yenilik yaratma ve geliştirme kabiliyeti, kazanmaktayız. Ayrıca açmakta olduğumuz ikinci fabrikamızla ülkemize ekonomik değer olarak istihdam imkanları oluşturmaktayız. Bütün bunları zorlu Covid-19 pandemi sürecine rağmen yapmaktayız. En nihayetinde bütün bu kazanımlarımız ile inanç ve gururla, geçmişimize vefa ve ülkemizin ve şirketimizin geleceğine, umut ve gurur kaynağı olacağız" ifadelerini kullandı.

Top Material CEO'su Dr. Whan Jin Roh; "30 yıllık iş hayatım boyunca ASPİLSAN ile en yoğun ve en zor müzakere dönemi yaşadım. ASPİLSAN en uygun fiyata en iyi makinaları seçmiştir. Bunun arkasında ASPİLSAN çalışanlarının çok büyük emeği vardır. Kore ve Türkiye'nin kardeşliğinden doğan ASPİLSAN ile Top Material arasında da bir kardeşlik vardır. ASPİLSAN'ın dünyada bir numaralı pil üretim şirketi olması için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık Piyade; vakfın kuruluş ve amacını anlatarak; "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaş gücünün artırılması maksadıyla kurulmuş bir vakıftır. Vakıf olarak şunu çok önemisyoruz; yüce milletimizin bağışladığı her bir kuruşun kuruluş amacı olarak kullanılması için gece ve gündüz çalışıyoruz" diye konuştu. Balıkesir'deki İŞBİR Fabrikası'nda jeneratör ve alternatör üretileceğini de sözlerine ekleyen Piyade; "İŞBİR, Balıkesir'de bir jeneratör fabrikası. Biliyorsunuz Türkiye'deki jeneratörlerin büyük bir bölümü dışarıdan ithal ediliyor. Ama biz o fabrikada yüzde 100 jeneratör ve alternatör üretiyor olacağız. Dünyaya da inşallah bunu ihraç edeceğiz. Atılan imzaların hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 'Makine, Ekipman, Yardımcı Sistemler ve Yazılım Tedarik Sözleşmesi' imzalandı. Öte yandan ASPİLSAN Enerji ile Türk firması HTL-Tekno Elektromekanik Mühendislik firması arasında Kuru ve Temiz Oda Tedarik ve Kurulum Sözleşmesi de imzalandı. - KAYSERİ

ASPİLSAN Enerji Li-İyon pil üretimi için son imzayı attı
ASPİLSAN Enerji Li-İyon pil üretimi için son imzayı attı
ASPİLSAN Enerji Li-İyon pil üretimi için son imzayı attı
ASPİLSAN Enerji Li-İyon pil üretimi için son imzayı attı

Türkiye, Enerji, Milli, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ASPİLSAN Enerji Li-İyon pil üretimi için son imzayı attı - Son Dakika


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