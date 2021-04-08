ASPİLSAN Enerjiden li-iyon pil teknoloji merkezi için yeni sözleşme

ASPİLSAN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. İsmail Hakkı Doğankaya, li-iyon pil tasarımı ve üretimi konusunda bölgede lider konumuna geldiklerini söyledi.

Makine, Ekipman, Yardımcı Sistemler ve Yazılım Tedarik Sözleşmesi ile Kuru ve Temiz Oda Tedarik ve Kurulum Sözleşmesi İmza Töreni, Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ASPİLSAN fabrikasında gerçekleştirildi.

Doğankaya, burada yaptığı konuşmada, li-iyon pil batarya fabrikası projesine 2 Ekim 2020'de başladıklarını, projenin yüzde 55'inin tamamlandığını söyledi.

Doğankaya, li-iyon teknoloji merkezi pil hücresi üretim hattı ve kuru/temiz oda tedariki sözleşmeleri konusunda, Güney Koreli Top Material ve yerli HTL firmaları ile anlaştıklarını belirtti.

Yapılan yatırımlarla ilgili bilgi veren Doğankaya, "Bilinmesini isterim ki, projemiz ile geleceğin petrolü ve stratejik ürünü olarak da anılan li-iyon pil hücresinin tasarım ve üretim kabiliyetini özgün, yerli ve milli olarak ülkemize kazandırıp önemi ve gerekliliği her geçen gün daha çok artan ülkemizin mobil enerji ihtiyaçlarına çare ve çözüm olacağız." ifadesini kullandı.

"Projemizle ülkemize stratejik, özgün, milli teknolojik bir değer ve üreten bir fabrika kazandırmaktayız." diyen Doğankaya, pil tasarımı ve üretimi konusunda bölgede lider konumuna geldiklerini aktardı.

TSKGV kritik teknolojik yatırımlara destek veriyor

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdür Vekili Sadık Piyade ise vakfın TSK'nın savaş gücünün artırılması amacıyla kurulduğunu ifade etti.

Piyade, milletin bağışlarının her kuruşunun kuruluş amacı için kullanılmasına özen gösterdiklerini dile getirdi.

Bünyelerinde ROKETSAN, TAİ ve ASPİLSAN gibi birçok şirket olduğunu vurgulayan Piyade, gelir kaynaklarını bir havuzda topladıklarını ve TSK'dan gelen projelere harcadıklarını kaydetti.

Ciddi ve ülke için kritik teknolojik yatırımlara destek verdiklerini belirten Piyade, pil enerjisi konusunda ülkenin geri kalmaması için çalışma başlatıldığını anlattı.

Piyade, Kayseri'deki hayırseverlerin desteği ile pil çalışmalarında önemli adımların atıldığını bildirdi.

Top Material şirketinin yöneticisi Whan Jin Roh ise "ASPİLSAN ile yoğun bir müzakere süreci yaşadım. ASPİLSAN en uygun fiyata en iyi ürünleri seçti. Kore ve Türkiye kardeşliğinden doğan bir kardeşlik firmalar arasında da var oldu. Sadece bir müşteri olarak çalışmıyoruz." diye konuştu.

Programda ASPİLSAN Enerji Yatırım Projeleri Yönetim Ofisi Direktörü Nihat Aksüt de proje yatırımlarını sunumla anlattı.

Firmalarla ASPİLSAN arasında daha sonra makine, ekipman, yazılım ve kurulum gibi konularda yatırımların yapılmasını kapsayan sözleşme imzalandı.