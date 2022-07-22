ASPİLSAN yeni fabrikasında seri üretime başladı!

ASPİLSAN geçtiğimiz Mayıs ayında yeni fabrikasında tüm ön çalışma ve inşaat sürecinin tamamlandığını ve seri üretime başlamaya hazır olduğunu açıkladı. Nitekim kısa bir süre önce bu süreç başladı. Bugün ise kurumun genel müdürü yeni bir açıklamada bulundu. Peki ASPİLSAN kimlere, hangi tipte pil üretimi yapıyor?

ASPİLSAN kimlere pil üretiyor?

İlk olarak 1981 yılında kurulan ASPİLSAN yerlilik oranı en yüksek şirketler arasında bulunuyor. Hatta hisselerinin de yüzde 98'lik bir kısmı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının elinde bulunuyor. Zaten geçtiğimiz dönemde de TSK'nın ihtiyacına göre özel pil ve bataryalar üretiyordu.

Fakat artık yalnızca ülkemiz değil, tüm dünya için önemli bir konumda bulunmayı hedefliyor. Bu doğrultuda 1.5 milyar TL'lik yatırım ile Avrupa'nın ilk silindirik Lityum İyon pil tesisi (aynı zamanda dünyanın en büyükleri arasında) kuruldu.

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Kısa bir süre önce de burada seri üretim başladı. Tabii aynı zamanda pil geliştirme, hidrojen ve enerji üretimi ve üretilen enerjinin depolanması üzerine de aktif çalışmalar yürütülüyor. Fakat halihazırda 150'nin üzerinde patentli ürün çeşidine sahip.

Bu sayede sivil ve askeri her türlü el/sırt telsizlerine, savaş araç gereçlerine, uçak ve helikopterlere ait aküleri de üretebiliyor. Aynı zamanda telsiz, gece görüş sistemi, karıştırıcı sistem, tanksavar, mayın tarama ve bomba imhalarında kullanılan robotik sistem bataryaları ile füze güdüm kiti ve anti-torpido bataryalarını da ihtiyaca göre tasarlayabiliyor.

Kurum her zaman için önceliğin Türk Silahlı Kuvvetleri ve savunma sanayii ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu söylüyor. Zira kuruluş amacı da en başında bu şekildeydi. Fakat yeni açılan tesis ile birlikte artık hem yurt içine hem de yurt dışına lityum iyon pil satılıyor.

ASPİLSAN, yeni fabrikasında öz patent ve lisanslar ile seri üretim yapıyor. Yani ortaya yeni bir ürün koymuş durumda. Yıllık üretim kapasitesi 220 MWh olan bu yeni tesiste, dakikada 60 hücre üretiliyor. Bu da senelik olarak 21 milyon 600 bin adet hücreye tekabül ediyor. İlk plana göre üretilen pillerin kapasitesi 2800 mAh, gerilimi ise 3.65V.

ASPİLSAN'ın başlıca çözümleri:

Her Türlü Ni-Cd, Ni-MH, Li-İyon, Li-Po Pil ve Bataryalar

Güneş Pili, Isıl Pil ve Yakıt Pili

Yenilenebilir Enerji

Enerji Depolama Sistemleri

Şarj Cihazları

Pil/Batarya Laboratuvar Test Sistemleri

Nikel Kadmiyum Komple Uçak Akü ve Hücreleri

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