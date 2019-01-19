ASPİLSAN yılda 2 milyon lityum iyon pil üretecek
1 saat önce
KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "ASPİLSAN Enerji tarafından Mimarsinan OSB'de 24 bin metrekarelik bir arsa tahsisi imzalandı.
KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "ASPİLSAN Enerji tarafından Mimarsinan OSB'de 24 bin metrekarelik bir arsa tahsisi imzalandı. Yılda yaklaşık 2 milyon lityum iyon pil üretimi yapacak" dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:00
Afyonlu Teknikerin Kaynanadili Meyvesinden Ürettiği Kaktüs Sirkesi, Her Derde Deva Oluyor
Sosyal Medyanın Yeni Akımı Olan 10 Yıllık Değişim Hareketinin İç Yüzü Ortaya Çıktı
Erdoğan'ın, 15 Temmuz Gecesi Alnından Öptüğü Gencin Söz Yüzüklerini Taktığı Görüntüleri Ortaya Çıktı
Erkek Takımın Kadın Teknik Direktörü: Kadroyu Penis Boyuna Göre Kuruyorum