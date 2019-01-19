Son Dakika Haberleri: ASPİLSAN yılda 2 milyon lityum iyon pil üretecek

ASPİLSAN yılda 2 milyon lityum iyon pil üretecek

1 saat önce

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "ASPİLSAN Enerji tarafından Mimarsinan OSB'de 24 bin metrekarelik bir arsa tahsisi imzalandı.

ASPİLSAN yılda 2 milyon lityum iyon pil üretecek, System.String[]
KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "ASPİLSAN Enerji tarafından Mimarsinan OSB'de 24 bin metrekarelik bir arsa tahsisi imzalandı. Yılda yaklaşık 2 milyon lityum iyon pil üretimi yapacak" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:00 

Kayseri Sanayi Odası, OSB, Ekonomi
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