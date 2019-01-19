ASPİLSAN yılda 2 milyon lityum iyon pil üretecek

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "ASPİLSAN Enerji tarafından Mimarsinan OSB'de 24 bin metrekarelik bir arsa tahsisi imzalandı.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "ASPİLSAN Enerji tarafından Mimarsinan OSB'de 24 bin metrekarelik bir arsa tahsisi imzalandı. Yılda yaklaşık 2 milyon lityum iyon pil üretimi yapacak" dedi.

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