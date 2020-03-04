Aspir yağı nedir ve nasıl kullanılır? Aspir yağı faydaları nelerdir?

Yüksek-oleik içeren aspir yağı diğerine göre daha fazla doymamış yağ içermektedir. Yüksek linoleic içeren aspir yağı ise çoklu doymamış yağlar bakımından oldukça zengindir.



Aspir Yağı Nedir?



Aspir diğer bir adıyla Carthamus tinctorius çok dallı yapıda olan otsu bir bitkidir. Daha çok devedikenine benzetilir. Tohumlardan elde edilen yağ piyasada ticari olarak kullanılır ve yetiştirilir. Aspirin çiçekleri 30 ile 150 cm uzunluğunda olur.



Aspir yağı, bitkinin tohum ve çiçek kısmından elde edilmektedir. Bu yağ insanlığın en eski dönemlerinde dahi kullanılıyordu. Çünkü Firavun Tutankamon'un türbesinde, aspir yağından yapılmış boyalar ve çelenkler bulunmuştur. Bitkinin özellikle yağ elde etmek için kullanılabilecek en önemli kısımları ise tohumları ve kırmızı çiçeğidir.



Aspir Yağının Faydaları Nelerdir?



Aspir yağının vücut için bilinen faydaları şu şekildedir;



Aspir yağının içerisinde bulunan omega 6 ile linoleik asit ile vücudun dengesi korunur. Özellikle kolesterolün dengelenmesi sağlanır.



Kalp krizi, damar rahatsızlığı ve felç geçirme risklerini azalır.



Omega 6 yağ asidi vücutta kan şekerinin düzenlenmesine faydalıdır.



Vücut direncinin artırılması sağlanır.



Sindirim sisteminin daha doğru çalışmasına yardımcı olur.



Damar rahatsızlıkları ile damar sertliğini önler.



Kadınlarda hormonların daha düzenli çalışmasına yardımcı olur. Özellikle adet döngüsünü düzenler.



Siyah noktaların giderilmesinde etkilidir.



Daha hızlı kilo vermeye yardımcı olur.



Aspir Yağı Nasıl Kullanılır?



Aspir, ülkemizde de uzun yıllardır yetiştirilen bir bitkidir. Bu bitkinin ortalama 150 günlük büyüme süresi vardır. Aspir bitkisi hem dikenli hem de dikensiz olarak iki farklı türe sahiptir. Genellikle beyaz, sarı, kırmızı ve turuncu renklerinden yağ elde edilmektedir. Bu yağın kullanım alanları ise oldukça fazladır.



Aspir yağı iki farklı şekilde kullanılır. Aspir yağı hem içilerek hem de cilde sürülerek uygulanır. Aspir yağını içerek tüketmek isteyen kişiler 1 su bardağına yarım seviyede ılık su koymalı ardından da 1 tatlı kaşığı aspir yağı ilave ederek, tüketmelidir.



Cilde doğrudan aspir yağı uygulamak isteyen kişiler ise; doğrudan uygulamak istedikleri bölgelere günde 2 defa aspir yağı sürerek masaj yapmalıdır.



Aspir Yağının Kullanım Alanı



Aspir yağı vücuda oldukça faydası dokunan bir yağ türüdür. Bu sebeple bazı hastalıklara karşı aspir yağı ılık su ile tüketilebilir. Özellikle öksürük ya da astım gibi sorunları olan kişiler sağlık açısından aspir yağı tüketebilirler. Aspir yağının diğer bir kullanım alanı ise kozmetiktir. Bazı kozmetik markaları son dönemde aspir yağını ürünlerde kullanmaya başlamıştır. Doğal içeriklere sahip olan aspir yağını dilerseniz doğrudan cildinize de uygulayabilirsiniz. Aspir yağını mutlaka buzdolabında muhafaza ederek, korumalı ve 40 günde bitirmelisiniz.